Nuevo descenso de casos covid en Galicia, pero suben los hospitalizados

··· El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,defendió este domingo el uso del certificado covid, una herramienta “útil” mientras no finalice la pandemia, “que no molesta a nadie y es una garantía para todos”. Antes de participar en un acto en Vigo, Núñez Feijóo recordó que la pandemia no ha finalizado, si bien aseguró que los últimos datos permiten vislumbrar “indicios para la esperanza”, al menos sobre la finalización de la sexta ola. Respecto al certificado covid insistió en que se puede llevar en el móvil y afirmó que “en la inmensa mayoría de Europa es obligatorio”, a la vez que mostró su convencimiento de que “ayuda a vacunar”.

··· El presidente gallego aludió al comité clínico que asesora a la Xunta y que el próximo martes se reunirá para analizar la evolución de la pandemia en la comunidad durante la sexta ola, cuyos datos de los últimos días “parecen indicar que está bajando” y que permite vislumbrar “indicios para la esperanza”. “Mantengo cierto optimismo en que las cosas en las próximas semanas irán mejor y espero poder ir recobrando la normalidad y reducir las restricciones”, destacó Feijóo. En la reunión los expertos también evaluarán el protocolo para la celebración del Carnaval en Galicia, tal y como avanzó el pasado viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.