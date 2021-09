O Sergas habilita 15 puntos de vacinación libre nas sete áreas sanitarias para acudir sen cita ou autocita

SANTIAGO. EP. O Servizo Galego de Saúde (Sergas) habilitará 15 puntos de vacinación libre nas sete áreas sanitarias galegas para acudir sen cita ou con autocita para recibir a inoculación da dose contra a Covid-19. Segundo informou a Consellería de Sanidade, a Xunta de Galicia levará a cabo a vacinación libre contra a Covid-19 entre este sábado, día 25, e o xoves 30 de setembro. En concreto, na área de Vigo a partir deste sábado a poboación que estea sen vacinar poderá facelo sen cita no Hospital Álvaro Cunqueiro en horario de 9,00 a 21,00 horas. De modo simultáneo, mantén tamén o modelo de autocita. Pola súa banda, para vacinación libre a área compostelá habilita os hospitais Clínico en Santiago e o do Barbanza en Ribeira de 9,00 a 21,00 horas de sábado a xoves con autocita.

Na da Coruña e Cee estarán habilitación para vacinación libre, segundo indica a Consellería de Sanidade, Ifeco este sábado de 9,00 a 21,00 horas; e o Hospital de Oza a partir do domingo. A estes espazos súmase desde o día 25 o Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Na área sanitaria de Ferrol do 25 ao 30 de setembro haberá dispoñible para vacinación libre o Centro de Especialidades do Hospital Arquitecto Marcide --primeira planta--.

Na de Pontevedra e O Salnés do 25 ao 30 de setembro pódese acudir a vacinarse sen cita no Recinto Feiral da cidade do Lérez e en Fexdega en Vilagarcía de Arousa.

Na área de Lugo a vacinación libre estará dispoñible do sábado ao xoves no Hospital Universitario Lucus Augusti --cuarta planta-- e o día 25 no IES Río Cabe e do 26 ao 30 no Hospital Público de Monforte de Lemos --planta 0--. Así mesmo, a área ourensá facilitará a vacinación libre contra a Covid-19 do 25 ao 30 de setembro na aula Cabaleiro Goás do Hospital Universitario de Ourense; así como nos centros hospitalarios públicos de Verín e O Barco.