Ómicron ha causado casi un centenar más de fallecidos que delta en menor tiempo

¿Por qué a estas alturas siguen produciéndose tantas muertes con covid? Es lo que desde EL CORREO hemos preguntado al doctor Pedro Rascado, quien nos ha explicado que “los fallecimientos van con retraso en relación a la incidencia, porque los pacientes covid no fallecen en el día en que se les diagnostica, tardan unas semanas”. Por ello, “es lógico cierto retraso” en este indicador. Pero también es necesario no olvidar “que estamos ante una enfermedad potencialmente grave, y no hay que banalizar la situación pensando que esto ya se ha acabado”. Así las cosas, ¿la mayoría de muertes son por covid o con covid? “A veces es difícil establecer esta distinción según el tipo de paciente, porque los hay con comorbilidades que hacen que se complique su situación y, lamentablemente, acaben falleciendo por covid” a pesar de que lo que hizo que el covid empeorase fuese la enfermedad. Con todo, “la mayoría de pacientes que ingresan por alguna patología previa y se les diagnostica covid no fallecen, pues no tienen complicaciones en su patología” crónica.