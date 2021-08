Paula Prado: “No parece razonable que se utilice el certificado solo para viajar”

Santiago. “El certificado es un recurso que no parece razonable que se utilice solo para viajar”, aseguró ayer la diputada del PP Paula Prado, que incidió en que “hay que intentar optimizar los recursos y beneficiarse de la vacunación”, no dando oportunidades únicamente a la gente que viaje. “Si se usa el certificado para hacer más seguros los viajes en avión, ¿por qué no en el ocio, hostelería...? Empresas que lo están pasando mal”. Y es que, en su opinión, “la prioridad es la protección de la ciudadanía y garantizar la salud pública”.

De este modo, volvió a recordar que el certificado era el que permitía ampliar los aforos, sin su uso tienen que volver a reducirse. “La idea era favorecer a la hostelería, y por eso se llegó a un acuerdo, en base a que Galicia tiene una ley de pandemias”, explicó la diputada del PP.

La necesidad de sacar adelante esa ley es a raíz de que “el Gobierno de España ya ha dimitido en la gestión de la pandemia, y los que gestionan ahora son las comunidades autónomas y los jueces”. Así, se pronunció una vez en la postura unánime de su partido: si existiese una norma estatal común de gestión del covid se “evitarían líos jurídicos”. Pero, por el momento, incidió una vez más en que el Gobierno no la cree necesaria, “lo que nos lleva a esta situación”.

“El conselleiro pidió al Ministerio que se haga uso del certificado para acceder a la hostelería, como se hace en otros países del mundo”, recordó Paula Prado. Sin embargo, matizó que la respuesta del Ministerio fue que “solo se use para viajar en avión”. “Es su decisión”, aseveró, y recordó que “cualquier otra decisión que se tome hay que someterla a la consideración de los jueces”. Por ello, volvió a criticar que “el Gobierno no toma decisiones y las deja en manos de las comunidades autónomas... por lo que puede haber diecisiete criterios distintos”.

“No tenemos una legislación gallega avalada por el Gobierno de España, que intentó frenar por sectorismo (la Ley gallega de Salud)”, apuntó. De este modo, la decisión de usar el certificado covid en la hostelería tuvo que trasladarse al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que fue quien dijo que no, y esa decisión debe acatarse. Respecto al tema del recurso de la medida, Paula Prado recordó que “el Parlamento tiene su regulación y los trámites se cumplirán según la misma”. ecg