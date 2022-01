Positivo de la alcaldesa de A Coruña tras su paso por Fitur

Antígenos. Justo un día después de que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentase el miércoles en el Palacio de Santa Bárbara en Madrid la estrategia turística y cultural de la ciudad herculina, anunciando además desde la feria de turismo Fitur que promoverá para eventos musicales el Estadio Municipal de Riazor o amadrinando el nuevo bus del Dépor, la regidora comunicaba a través de las redes sociales su positivo en coronavirus. A través de su cuenta personal en Twitter Inés Rey indicaba sobre las ocho de la tarde del jueves que “tras realizarme un test de antígenos he dado positivo en COVID. Por ahora, no tengo síntomas y me encuentro bien. Aplazaré mi agenda publica unos días y continuaré trabajando desde casa. Cuidaos mucho”. Entre muchos otros estuvo con el titular de la Xunta, Albero Núñez Feijóo, o la ministra Reyes Maroto. J. C.