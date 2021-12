¿Qúe puedo hacer en Galicia a partir de hoy?

Con el objetivo de aplacar el avance de la sexta ola, donde ómicron sigue causando estragos cada día dada su alta transmisión y con vistas en las celebraciones de Fin de Año y Reyes, la Xunta de Galicia acordó nuevas restricciones que entraron en vigor la pasada medianoche y estarán vigentes hasta el 18 de enero. En el caso de que pudiera haber dudas con respecto a las medidas, desde EL CORREO resolvemos una serie de cuestiones que muchos se pueden estar planteando en las últimas horas y que afectarán desde hoy mismo a su día a día.

El próximo lunes voy a quedar con una amiga por la noche para tomar algo en una cafetería. ¿Podremos estar hasta la 1? No va a ser posible. Los bares, cafeterías y restaurantes desde la pasada noche cerrarán a las 00:00 todos los días, excepto los viernes y sábados, que podrán extender su apertura una hora más, en concreto hasta la 1:00.

¿Y va a seguir siendo necesario presentar el certificado covid? Si, el certificado covid será obligatorio en bares y restaurantes a todas horas. Hasta ahora, en el caso de cafeterías y bares, sólo era necesario a partir de las 21.00 horas. Por el momento, no se baraja que se pida para acudir a centros comerciales o grandes superficies.

¿Será posible consumir en barra como se podía hacer en estas semanas? No, estará nuevamente prohibido. Además, cabe recordar que el número máximo de personas por mesa en la hostelería se fija en ocho en interiores y baja de 15 a 10 en exteriores.

Si quiero salir de fiesta por la noche, ¿hasta que hora podré finalmente estar en un pub o discoteca? Según la nueva limitación horaria impuesta por la Xunta, el ocio nocturno podrá estar abierto hasta las 03.00 horas. Además, desde esa hora y hasta las 6 de la mañana se establece la prohibición de reuniones entre no convivientes en la calle, aunque se establecen excepciones:personas solas, padres separados, parejas que no vivan juntas o dormir en el mismo domicilio. En esta línea, la Xunta ya obtuvo el aval al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para implantar el “toque de no queda”.

¿Pueden abrir finalmente los locales de ocio nocturno en la noche de Nochevieja y Año Nuevo? Si, pueden hacerlo. El horario máximo de apertura será, como hasta el próximo 18 de enero, a las 03.00 horas. Si los hosteleros consideran que no les compensa abrir sus pubs, discotecas o salas de fiestas con estas limitaciones los días 30,31,1 y 2 podrán acogerse a un paquete de ayudas que se repartirán de forma proporcional en función de los metros cuadrados del local y que van desde los 2.500 a los 45.000 euros. Al contrario, los que decidan trabajar esas noches no podrán acceder a estas compensaciones.

¿Y en casa, no tendremos que seguir ninguna pauta en la cena de Nochevieja? Desde Sanidade se insistió en que tan solo se reuniesen dos unidades familiares, a poder ser las misma que ya compartieron la cena de Nochebuena, pero sin poner límites ni de personas ni de horas.

¿Qué pasa con las populares carreras San Silvestre? No se estableció ninguna prohibición, tan solo se pide el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones.

¿Y con vistas en el día de Reyes, los más pequeños podrán disfrutar de las cabalgatas? Se recomienda que se celebren de manera estática, y en todo caso, que se eviten las aglomeraciones y se mantenga la distancia. Asimismo en referencia a posibles eventos musicales masivos se concretó que se deberían evitar pero en el caso de realizarse deberá ser con el público sentado en interiores y exteriores.

¿ La vuelta al cole en Galicia será el próximo día 10 de enero? En principio si, aunque el Gobierno y las comunidades se reunirán el próximo martes, 4 de enero, en una nueva Conferencia Sectorial de Educación para evaluar la opción de tomar medidas. Entre el día 3 y el 10 entran dos nuevas remesas de vacunas infantiles, que permitirán que la gran mayoría de los niños de 5 a 11 años cuenten ya con una dosis al volver a las aulas.