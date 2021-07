Entre la sonora ausencia del catalán Pere Aragonès y las críticas al Gobierno, especialmente entre los barones del PP, por organizar una Conferencia de Presidentes “improvisada” y con un orden del día de apenas dos párrafos, los ánimos de buena parte de los mandatarios autonómicos que se dieron cita este viernes en Salamanca llegaban bastante caldeados. El gallego Alberto Núñez Feijóo rebajó la cumbre a una simple “reunión informal” mientras que la madrileña Díaz Ayuso amenaza con no volver a otra si no se respeta el reglamento.

Un clima de tensión que el inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, trató de rebajar con dos anuncios con los que responder a las demandas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular: el primero, la llegada en agosto de 3,4 millones de dosis extra de Pfizer, y el segundo, que de los 19.000 millones que España recibirá de Bruselas de los fondos Next Generation, el 55% –10.500 millones– será gestionado por las CCAA, aunque no explicó cómo. Un as bajo la manga con el que el líder del Ejecutivo busca cambiar el paso a los populares.

Dos cuestiones que, sin embargo, no acallaron los reproches del presidente de la Xunta, quien lamentó que la XXIV Conferencia de Presidentes se haya cerrado sin “acuerdos ni novedades”, después de seis horas en las que “hubo muchos más monólogos que diálogos”. “Lamentablemente no tenemos acuerdos ni novedades que podamos trasladar a los ciudadanos del conjunto de España”, opinó, a la espera que la próxima reunión sea “más fértil”. “Cuando no se acuerda nada, para los ciudadanos este tipo de reuniones no valen mucho”, consideró.

En este sentido, el máximo mandatario gallego afeó la “cerrazón” que del Gobierno respecto a muchas cuestiones planteadas por las comunidades como, por ejemplo, el uso del certificado covid en actividades o escenarios de mayor riesgo. “En un momento en el que más de un 56 % de los españoles ya están vacunados con la pauta completa contra el coronavirus se debe poder emplear documentación que así lo certifique, “para no parar la actividad económica y social” en los municipios que registren una incidencia alta, indicó.

Para evitar la paralización de la actividad en dichos ayuntamientos, varias las comunidades, entre ellas Galicia, defienden que se permita el uso de los certificados covid para acceder a espacios de ocio, grandes eventos o actividades, tal y como ya aprobaron Francia o Italia. “Lamentablemente no hemos convencido al Gobierno”, expuso Núñez Feijóo, que observa una contradicción por parte del Ejecutivo central a este respecto al señalar que mientras “en esta misma Conferencia también se nos ha exigido” presentar la pauta de vacunación o una prueba negativa, no se permite utilizar ese modelo en las comunidades.

En otro orden de cosas, el titular del Ejecutivo autonómico reclamó al Gobierno central un esfuerzo para conseguir más vacunas, al entender que los 3,4 millones de las anunciadas todavía son insuficientes “para parar esta quinta ola” ya que “se desacelera” el ritmo de vacunación. “Lo que ocurre en España es que la gente se quiere vacunar y no tiene vacunas, y lo que ocurre en otros lugares es que hay vacunas pero no hay gente que quiera vacunarse”, por lo que, razonó, el Estado español “tiene muchos argumentos” para pedir las dosis que no se están administrando en el resto de la Unión Europea. También reclamó que se reconsidere el uso del preparado de Janssen para menores de 40 años y avanzar en una estrategia nacional de vacunación para los próximos meses.

Ley de pandemias, economía y crisis demográfica. Una vez más, el de Os Peares volvió a hacer votos para que el Estado cuente con una “ley de pandemias” porque no es comprensible “que en quince meses la comunidad internacional haya sido capaz de sacar varias vacunas y que las Cortes y el Gobierno de España haya sido incapaz de regular por ley el problema de salud pública en el que estamos”.

En este ámbito, dijo que Galicia también pidió una “convocatoria extraordinaria de MIR para médicos de familia y pediatría, como mínimo” y volver a convocar todas las plazas vacantes en el ámbito del Sistema Nacional de Salud para que se puedan cubrir con ofertas de empleo”, aunque se lamentó de que “no hemos podido sacar un acuerdo”.

En el apartado económico, volvió a exigir un reparto equitativo y transparente de los fondos europeos y entendió como un “apartado de esperanza” la decisión adoptada para que los gobiernos regionales gestionen hasta el 55 % del montante total de fondos para la recuperación económica, aunque con un aviso. “De momento, de todos los fondos que repartió el Gobierno, el 62% los gestiona la Administración central y sólo el 32% lo reparte a las comunidades, que nos sentimos más como una especie de oficinas que gestionan las decisiones de los ministerios”, explicó

Finalmente, el presidente de la Xunta urgió trabajar de forma conjunta para atajar la crisis demográfica a nivel estatal por medio de una estrategia que debe atender a la baja natalidad existente y al retorno de los hijos y nietos de españoles que viven en el exterior.

Hacia la inmunidad de rebaño. Por su parte, Pedro Sánchez anunció la llegada en agosto de 3,4 millones de dosis de Pfizer más de las previstas, lo que permitirá anticipar a ese mes el objetivo de tener vacunada con la pauta completa al 70 % de la población española. Según indicó, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cerró este jueves la adquisición de esas nuevas dosis, lo que elevará de 13 a 16 millones el total de vacunas que podrán ser administradas. Para el también líder del PSOE, esto demuestra el “compromiso” del Gobierno de España y de las comunidades por acelerar el proceso de vacunación.

En su primera intervención en el plenario de la conferencia, Sánchez anunció además que este año se distribuirán 10.500 millones de euros a las autonomías. Es decir, un 55,5% de los 19.036 millones que España recibirá de la Comisión Europea en 2021 y un 43% de los 24.197 millones presupuestados este año. Un compromiso que no satisface por completo a las comunidades del PP, que exigen que se amplíe al resto de años y que no se quede sólo en el actual. La distribución de esos 10.500 millones de ayudas entre las 17 comunidades “estará en función de la comisión sectorial de los fondos Next Generation”, que se celebrará el lunes.

En relación con el reto demográfico, el inquilino de La Moncloa adelantó la activación de un plan vivo de 10.000 millones para dar cumplimiento a las 130 medidas planteadas por el Ejecutivo. En apenas tres meses, afirmó, ya se iniciaron tres de cada cuatro medidas y se comprometió una cantidad superior a los 3.000 millones de euros.