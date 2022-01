Sanidade alivia restricións e solicita que o illamento de positivos baixe a 5 días

O 56% dos ingresos teñen como causa directa o covid. A Incidencia Acumulada está baixando. Hai unha alta porcentaxe de vacinación, de máis do 90%. A situación dos hospitais está contida. Por todo iso elimínanse as limitacións horarias, o toque de non queda. Recupérase a mobilidade de madrugada e os horarios na hostalaría (1 da madrugada e 1:30 horas nas fins de semana). Tamén o ocio nocturno recupera o horario anterior (4:00 horas e 5:00 as fins de semana). Mesas de 8 persoas en interior e 15 no exterior.