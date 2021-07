Sanxenxo, Avión, Ourense y O Barco por encima de los 1.000 casos de incidencia

Apenas quedan espacios en blanco en el mapa de incidencia de la comunidad gallega. Todo el territorio se encuentra coloreado de incidencias que sitúan a la mayor parte de los ayuntamientos dentro de lo que antes se consideraba riesgo medio (más de 150 casos por cada cien mil habitantes a catorce días) y riesgo alto (más de 250). Sin embargo, tras el reciente cambio de criterio en la forma de imponer las restricciones por parte del Gobierno gallego, una incidencia elevada no es, necesariamente, sinónimo de elevadas restricciones, pues la situación del área sanitaria en la que se encuentra cada municipio también juega, en estos momentos, un papel fundamental.

De este modo, este martes el Comité Clínico ha decidido...

CUATRO MUNICIPIOS POR ENCIMA DE LOS 1.000 DE INCIDENCIA. Hay cuatro territorios que superan con creces los 1.000 casos por cada cien mil habitantes. Uno de ellos se encuentra en el área sanitaria de Pontevedra y tres en la de Ourense. Se trata, el primero de ellos, de Sanxenxo, cuya incidencia a catorce días se ha disparado hasta 1.343 (233 infectados detectados en ese periodo entre sus 17.731 pobladores). Está mejorando día tras día, pero todavía le queda para llegar a unos registros aceptables. Además, su hospital de referencia, el de Montecelo, es el cuarto con más ingresados en planta de Galicia, con 15, y el tercero en las ucis, con 5.

En Ourense, estaría el rico municipio de Avión, con una IA de 1.448 (26 infectados entre apenas 1.736 habitantes); la propia ciudad de Ourense, que ascendió este mismo martes por encima de mil casos, con una IA de 1.031 (1.085 contagios en los últimos catorce días entre 105.643 habitantes); y O Barco de Valdeorras, en 1.262 de IA (169 infectados a dos semanas vista en 13.431 vecinos). Los dos primeros municipios se corresponden con el CHUO, que alberga la mayor cifra de ingresados por COVID de toda la comunidad: 34; aunque las ucis están controladas con solo dos críticos. Mientra, O Barco, se trataría en el Hospital de Valdeorras, que en estos momentos no tiene ni hospitalizados en planta ni en críticos.

ÁREA DE SANTIAGO: PORTO DO SON, BOIRO Y A POBRA. En el área de Santiago, mientras tanto, la zona que peor se encuentra con diferencia sigue siendo la del Barbanza. En ella, Boiro está a punto de superar los 1.000 casos de incidencia a catorce días, quedándose ahora en 966 (182 contagios entre 18.854 habitantes). Le seguiría en nivel de gravedad A Pobra, en 846 de IA a dos semanas vista (79 casos en ese periodo entre 9.318 vecinos). Y, finalmente, estaría Porto do Son, por el momento bajo control, en 578 de incidencia (53 contagios entre 9.142 pobladores). Todos ellos están adscritos al Hospital do Barbanza, en el que no hay ningún paciente COVID en planta ni en uci.

Sin salir de este distrito, en la última jornada saltó un nuevo punto de preocupación: el ayuntamiento de Melide, que alcanzó los 513 casos por cada cien mil habitantes a catorce días (38 infectados entre 7.419 vecinos). Todos los casos fueron detectados en la última semana, por lo que su tendencia todavía es al crecimiento.

LA COMARCA DE O SALNÉS SIGUE MEJORANDO. Mientras tanto, la comarca de O Salnés va mejorando a pasos agigantados su situación. Cambados es el municipio con la incidencia a dos semanas vista más alta de la zona en estos momentos, con 960 infectados por cien mil habitantes (131 infectados entre 13.721 pobladores). Le seguiría Meaño, en 778 de IA (41 casos en 5.328 vecinos), y A Illa de Arousa, en 609 (30 infectados entre 4.932 habitantes). Por su parte, tanto Vilagarcía como Vilanova de Arousa, pese a que siguen superando los 500 de IA, se encuentran mejorando rápidamente. El primero mantiene una incidencia de 550 (206 infectados en 37.565 habitantes) y el segundo de 573 (59 casos entre 10.239 vecinos). Estos cinco municipios acuden al Hospital de O Salnés, donde tan solo hay un ingresado por coronavirus.

EL ÁREA DE PONTEVEDRA SALVA LA SITUACIÓN. En Pontevedra y sus alrededores, mientras tanto, la situación está aún mejor. Solo Poio, con 843 casos por cada cien mil habitantes a catorce días, preocupa especialmente (491 infectados entre 17.073 pobladores). La propia ciudad de Pontevedra se queda en 591 de IA (491 contagios entre sus 83.260 habitantes). Marín, por su parte, está en el límite, en 498 de incidencia. Todos acudirían al Hospital de Montecelo, con 15 hospitalizados por COVID en planta y cinco en uci.

VIGO Y ALREDEDORES EN NIVEL DE RIESGO MEDIO. Otra de las áreas sanitarias que tiene elevada incidencia en sus territorios, no por encima de los 500 casos, pero sí en valores de nivel medio, es la de Vigo. La propia ciudad olívica se sitúa en 517 casos por cada cien mil habitantes (1.527 infectados en los últimos catorce días). Sus alrededores están como sigue: Redondela (394), Mos (332), O Porriño (333), Gondomar (490), Nigrán (441), Baiona (338), Tui (359), Tomiño (467), Oia (459), O Rosal (433) y A Guarda (291). En el CHUVI hay a estas alturas 18 ingresados en unidades convencionales y uno en las de críticos.

OURENSE Y LUGO. Ya en la provincia de Ourense, que alberga a muchos ayuntamientos que apenas superan los mil habitantes y donde un contagio supone que se dispare la incidencia, hay varias poblaciones con incidencias superiores a los 500 casos por cien mil habitantes: O Carballiño (627), Beade (756), Pontedeva (587), Barbadás (897), Pereiro de Aguiar (342), Allariz (566), Maceda (557), Parada de Sil (558) y Vilamartín de Valdeorras (726).

Por su parte, en Lugo habría tres municipios en esta misma situación: Meira (754), Ribeira de Piquín (568) y Paradela (618).