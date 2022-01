Si el pico de la sexta ola llega estos días, la próxima semana decaerán restricciones

A pesar de que los casos activos siguen creciendo, los positivos y la incidencia ya han comenzado a bajar. Así las cosas, si en los próximos días se alcanzase el pico de la sexta ola y se consolidase la tendencia a la baja, el Gobierno gallego se plantea ya la eliminación de las “pocas” limitaciones que están ahora en vigor en ámbitos como la hostelería.

Así lo planteó este jueves tras la reunión semanal del Consello de la Xunta el presidente, Alberto Núñez Feijóo, que, al tiempo, quiso mostrarse precavido, pues, aunque las previsiones del Ejecutivo siguen apuntando al pico entre esta tercera y la cuarta semana de enero, afirmó que “aún es pronto para confirmarlo”. “Esperaremos a ver como evoluciona”, apuntó.

Y serán los expertos del comité clínico los que, en una reunión convocada el próximo martes, analicen la evolución epidemiológica de la comunidad y “tomen las decisiones correspondientes, que siempre fueron validadas por los jueces”, recordó el presidente gallego.

Con todo, aseguró que en la actualidad Galicia ya es de los territorios “con menos limitaciones de España y de Europa”, porque “no hay ninguna actividad industrial ni de servicios afectada, solo pequeñas puntualizaciones en el caso de la hostelería, como no usar las barras o abrir una hora menos los fines de semana”.

Pese a ello, “si el martes vemos que el pico se produce y la disminución (de casos) es constante y notoria, probablemente dejemos sin efecto las mínimas restricciones” que ahora imperan y que fueron aplicadas “en uno momento (Navidad y Fin de Año) en que sabíamos que los contactos se iban a agravar”.

ENTRE LAS TRES MEJORES REGIONES DE EUROPA EN VACUNACIÓN. Y es que, en caso de doblegar la sexta ola, hay que tener en cuenta que Galicia se sitúa a la cabeza del Estado español, “y entre las tres mejores regiones de Europa”, en lo que a vacunación se refiere: el 94,3 % de mayores de doce años cuentan ya con pauta completa, frente al 90 % de la media nacional; y el 80,6 % de la población pediátrica tiene ya la primera dosis, frente al 46 %.

Estos alentadores porcentajes se trasladan también a la administración de terceras dosis, donde la comunidad se adelanta a sus homólogas por gran diferencia: ya hay un 94 % de mayores de 60 con el vial adicional, un 92 % de personas de 50 a 59 años; y un 80 % de 40 a 49 años.

“El objetivo de España era lograr el 80 % de mayores de cuarenta con tercera dosis antes de la primera semana de marzo”, recordó el titular de la Xunta este jueves, destacando que esto es algo que Galicia “logró ya en la segunda semana de enero”.

Y, para seguir a la cabeza del Estado, confesó la necesidad de seguir administrando esas terceras dosis. Así, si el miércoles arrancaba la puesta del refuerzo a 182.000 ciudadanos de 30 a 39 años, desde el próximo martes, arrancará de forma simultánea el proceso en el grupo de 18 a 29, con 165.000 dosis disponibles para ellos. Aunque no todos podrán recibirlas, pues los más jóvenes todavía no han cumplido cinco meses desde el último pinchazo.

FALLO EN LA COGOBERNANZA. Finalmente, Feijóo criticó las comparativas que puedan realizarse entre la incidencia gallega y la del resto del territorio español, pues aseguró que aún hay comunidades que no suben al sistema los positivos detectados a través de pruebas de autodiagnóstico dispensadas en farmacias. Por ello, “no tienen sentido las comparativas si no se reportan los autotest, porque no son homogéneas”. Al respecto, criticó que, una vez más, “vuelve a fallar la cogobernanza en esta pandemia”, como se ve en el tema de altas y bajas.

Puso el ejemplo de que, hasta la jornada del miércoles, se trasladaron unas 70.000 autodeclaraciones de positivos en la comunidad. “Si no los registrásemos, tendríamos muy pocos”, evidenció, explicando que “es muy importante hacerlo, para no vacunar antes de tiempo a estas personas que tienen ahora covid, hasta que pasen las semanas adecuadas”. “Si no hiciésemos esto tendríamos un problema enorme”, aseveró el presidente gallego, sentenciando que “es mejor contarlo todo que solo una parte”.