Solicitan al Gobierno el alta automática a los siete días para los contagiados de covid

El 25 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas tendrá trabajadores de baja durante este mes de enero por la variante ómicron, lo que supone casi un total de 500.000 trabajadores. Así lo estima la boutique de Derecho Laboral y Consultoría Galibier Legal. Esto supone un asedio para las compañías, que se encuentran desamparadas al no saber cuántos días prescindirán de cada trabajador positivo. Para evitar la incertidumbre y ofrecer garantías idénticas para todos, muchas comunidades ya piden un sistema de altas automáticas, y algunas incluso ya lo aplican.

En concreto, con la puesta en marcha del nuevo protocolo de cuarentenas, un positivo por covid no tiene que aislarse más de siete días si es que en los tres previos al alta no notifica síntomas. De este modo, las bajas laborales por la enfermedad no durarían más de una semana. Sin embargo, el tener que depender de una llamada del médico o del rastreador para activar el protocolo, y de otra para finalizarse, dilatan en el tiempo la incorporación al trabajo. En Galicia, de hecho, la tramitación de altas y bajas tiene que pasar por el médico de cabecera, por los facultativos jubilados que se incorporaron estos días a tareas de rastreo o por los técnicos de salud, irremediablemente.

Sin embargo, en Cataluña, desde este mismo miércoles, las personas que tramiten una baja laboral por covid recibirán automáticamente, a los siete días, un SMS con el alta, en caso de que la persona enferma no pida que se alargue. Así lo anunció la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, aclarando que este será solo un procedimiento excepcional para las personas con covid, con el objetivo de liberar a los centros de Atención Primaria de carga de trabajo, al verse ya “colapsados y saturados”.

La baja puede tramitarse en la comunidad catalana a través de las farmacias adheridas al programa de test de antígenos rápidos, a través de la eConsulta de la aplicación de La Meva Salud, a través de la página web, a través de los centros de Atención Primaria y el 061, aunque esta es la opción “menos recomendable”, según alertó Masó.

Por su parte, la Comunidad de Madrid también pidió este miércoles al Gobierno una modificación legislativa vía Real Decreto para simplificar la gestión de incapacidad temporal derivada del covid, para poder desburocratizar la Atención Primaria, pues los médicos de estos centros están dedicando el 50 % de su actividad a este asunto, con una cifra acumulada el fin de semana de 30.000 bajas.

Así, su propuesta, realizada ante el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es que los médicos puedan emitir los partes de baja y alta laboral a la vez para que los enfermos asintomáticos con test positivo en bajas de corta duración no tengan que esperar a ir al médico o llamarle para obtener su alta. Esta solicitud también ha sido realizada por parte de comunidades como La Rioja, y ya es una forma de proceder habitual en otras como Navarra.

GALICIA PLANTEA CONTRATAR A GRADUADOS SIN ESPECIALIDAD PARA ESTA TAREA. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también explicó este miércoles que desde su Ejecutivo ya han planteado el poder contratar a licenciados y graduados en medicina sin especialidad para “desbloquear” las altas y bajas médicas, ante la “tensión” que sufre la Atención Primaria. “Hay una enorme tensión en la Atención Primaria porque esto no se ha visto nunca”, remarcó el presidente gallego, que lamentó que Galicia está registrando entre 5.000 y 6.000 bajas médicas diarias, debido al repunte de contagios de covid.

Así, Feijóo aseguró que la Xunta lleva “más de un año advirtiendo” de que el Sistema Nacional de Salud está ante “un problema de falta de médicos”. “Hemos pedido que se activen al máximo las convalidaciones de títulos de médicos especialistas formados en otros países. Hemos pedido un incremento de médicos en formación. No hemos sido atendidos en nuestras protestas”, destacó. Al respecto, apuntó que la propuesta del Gobierno de contratar a médicos jubilados está “bien”, pero no la considera suficiente, ya que este colectivo trabajará si lo considera oportuno y algunos de ellos “son población vulnerable”.

En este sentido, explicó que los profesionales sin MIR que quieren contratar “no ejercerán actividad clínica”, pero sí darán bajas y altas, ya que se necesitan facultativos para esta tarea.