Solo los grupos sin tercera dosis registran mayor incidencia a 14 días que la media nacional

Santiago / Lugo. El nuevo protocolo de comunicación de infectados, según precisó este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, está aliviando notablemente la carga asistencial sobre la Atención Primaria. La autodeclaración por parte de los afectados tras realizarse los autotest en sus domicilios o delante del farmacéutico está bajando la presión administrativa, ayudada por la incorporación de médicos jubilados a las labores de rastreo.

Ahora ya no se realiza un seguimiento diario de los positivos, sino que se les llama el primer día en que se recibe parte de la infección y en el último, a no ser que se trate de enfermos vulnerables. Además, en el caso de los contactos, la llamada solo es una para determinar si tienen o no síntomas, y evaluar si, por sus características, son candidatos a realizarse una prueba PCR o resulta prescindible.

Sin embargo, solucionando una problemática, aparece otra: la escasez de test de antígenos en farmacias, sobre todo para los más pequeños, para quienes la Xunta ofertó una cantidad limitada gratuita para cada niño.

PRIMERAS QUEJAS EN LUGO. La presidenta de Fapacel, las asociaciones de padres y madres de la provincia de Lugo, Isabel Calvete, denunció este mismo martes que ya se han recibido “quejas” porque “no” hay suficientes tests de antígenos para alumnos “en las farmacias adheridas al programa de la Xunta”. “Solamente tienen quince test diarios para repartir en esas oficinas, y por eso están teniendo algún problema”, apuntó.

Y, derivado del elevado número de positivos detectados tras la realización de los mismos, señaló que les está “llegando información a cuentagotas, de ANPAS que constatan que están faltando profesores y también alumnos”.