Tras ómicron, la ‘flurona’ se expande por el mundo: ocho países con casos

Después de la rápida irrupción y diseminación por el mundo de la variante ómicron (cabe recordar que fue a finales de noviembre cuando se empezó a hablar de ella como una verdadera amenaza), las sorpresas con este virus no dejan de sucederse. Si no bastaba con las múltiples mutaciones que se le asocian, ahora parece capaz de generar coinfección junto con la gripe. Es decir, un mismo individuo puede estar afectado por el virus del SARS-CoV-2 y por el de la gripe a la vez. Este hecho ya ha recibido un nombre propio: flurona.

El primero de los casos asociados a esta combinación se detectó el pasado domingo 27 de diciembre en Israel, siendo el Hospital Beilinson de Petaj Tiku el que dió la alerta. Se trataba de una mujer de treinta años de edad que acababa de dar a luz y que no tenía ninguna dosis de la vacuna frente al covid puesta, ni tampoco la de la gripe.

Con todo, muchos estudios apuntan a que este no sería el primer caso, ni mucho menos. Echando la vista un año atrás, se decía que no existían casos de gripe en enero y febrero de 2021 (inicio del periodo estacional del virus) precisamente porque no era posible que ambos patógenos conviviesen dentro de un mismo cuerpo. Sin embargo, parece que ya en 2020, el mismo año de irrupción de la pandemia, se habrían detectado coinfecciones en Estados Unidos y China. Lo que sucedió fue que con las mayores medidas preventivas adoptadas frente al covid, también se frenó la expansión de la gripe, indirectamente.

EN EL PAÍS NO EXISTE MAYOR PREOCUPACIÓN. Sea como fuere, lo cierto es que menos de 24 horas después de que Israel diese la noticia, en España, la comunidad de Cataluña también alertó de la presencia de flurona en su territorio. Las autoridades sanitarias de la autonomía informaron de que los casos son “pocos y anecdóticos”, realizando un llamamiento a la calma, diciendo que “no revisten especial gravedad ni diferencia en el abordaje” de los síntomas.

En Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, también hacía oficial que se habían registrado casos en dos personas, pero “sin mayores complicaciones”. Y a estas comunidades se sumó el sábado Cantabria, con dos primeros infectados.

HUNGRÍA Y CROACIA. Siguiendo en el continente europeo, también Hungría detectó positivos en gripe sumada a covid. En concreto, en los últimos diez días dos personas dieron positivo: dos jóvenes de menos de 30 años residentes en Budapest, la capital del país. La variante del covid en concreto que poseían era la ómicron, mientras que en otros países aún seguía siendo la delta.

Y también Croacia registró el miércoles el primer caso de flurona en una mujer hospitalizada en Zagreb, la ciudad centro.

BRASIL, BOLIVIA Y PERÚ. Ya al otro lado del océano, Brasil fue el primer país en notificar coinfecciones en América. Tres casos en la ciudad de Fortaleza, situada en la región de Ceará. Lo sorprendente de los mismos es que dos de ellos se trataban de bebés de un año. Teniendo en cuenta que en Israel la mujer dió positivo después de dar a luz... Está por investigar la predisposición del feto a las dos enfermedades. El otro afectado fue un hombre de 52 años.

Después de esos tres infectados iniciales, aparecieron muchos, muchísimos más, hasta ser en la actualidad ya 115. Hasta el lunes se habían confirmado un total de seis casos en todo Brasil, dos en Río de Janeiro y uno en Sao Paulo se sumaban a los tres de Ceará, pero las autoridades sanitarias saltaron a la palestra para decir que no era nada nuevo, pues ya se habían notificado coinfecciones durante el año 2020 y 2021.

Seguidamente, tras Brasil, Bolivia registró su primer caso de flurona: un hombre de 65 años que, pese a contar con la pauta completa contra el covid, no se había inmunizado contra la gripe. Y también Perú comunicó tres coinfectados en la región del Amazonas, uno ya fallecido.