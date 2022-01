Treinta y siete decesos en cinco días: la semana con más fallecidos en un año

Cuando parece que la sexta ola empezaba a doblegarse, los repuntes truncan el avance hacia la ‘nueva normalidad’. Pero, junto a ellos, el indicador que más preocupa en estos momentos es el de fallecidos, que no para de crecer en las últimas semanas, pasando de una relativa estabilidad por debajo de los cinco decesos diarios a un incremento sobre ese valor que llega a superar en algunas jornadas la decena.

Bien es sabido que los casos activos son los primeros en decaer una vez que se doblega la curva. Junto a ellos, la incidencia y los positivos. Los hospitales tardan unas dos semanas en ver esa mejoría (al menos según el ciclo epidemiológico de variantes anteriores) y, las ucis, lo hacen otras dos semanas más tarde. Por ello, en consecuencia, los fallecidos se convierten en el último parámetro en experimentar alivio. Pero, aún así, no deben caer en saco roto las numerosas muertes de estos días pasados.

En concreto, entre el lunes 24 de enero y este viernes 28, se comunicó el fallecimiento de un total de 37 personas en la comunidad gallega: doce el lunes, cuatro el martes, cinco el miércoles, ocho el jueves y otras tantas este viernes. No se recordaban cinco días tan malos desde la semana laboral del pasado 23 al 27 de febrero de 2021 (hace ya casi un año, once meses para ser exactos). Por aquel entonces la sucesión de óbitos había sido de once el lunes, nueve el martes, nueve el miércoles, ocho el jueves y siete el viernes, dejando el total en 37 (los mismos que en el registro actual).

La importante diferencia por aquel entonces era que las vacunas acababan de llegar a los más mayores, y la inmunidad todavía no se había logrado en la mayor parte de la ciudadanía (para ser exactos, solo los mayores de ochenta podían jactarse de ser ‘inmunes’). Por tanto, resultaba comprensible que las muertes siguiesen siendo numerosas en medio del descenso de una tercera ola que había superado todos los récords hasta aquel momento conocidos. Pero, también es cierto que a finales de febrero de 2021 los casos activos ya casi bajaban de los 8.000, estando ahora mismo en 68.000, es decir, ocho veces por encima.

Extrapolando indicadores, por tanto, el número de muertes debería ser ahora ocho veces mayor que en aquel momento, estando cerca de las 300, pero no es así, están muy lejos de ese valor, incluso por debajo del que se registraba en el peor momento de la tercera ola.

LAS VACUNAS REDUJERON DE FORMA IMPORTANTE EL RIESGO. Sin duda, la vacunación tiene mucho que ver con esto. Y es que, aunque las vacunas no protegen por completo de la infección, sí lo hacen muy efectivamente contra el riesgo de hospitalización y el desarrollo de enfermedad grave. En concreto, según los últimos datos trasladados por el Ministerio de Sanidad, el riesgo de ingresar en una uci es dieciséis veces menor con la pauta completa y dosis de refuerzo correspondiente, y se reduce hasta veinte veces la posibilidad de fallecer a causa del virus.

Se trata de datos alentadores teniendo en cuenta el elevado porcentaje de población vacunada que hay en España y en Galicia. En concreto, el 94 % de la población adulta dispone ya de pauta completa, frente a un 6 % que ha rechazado inocularse. Y, con solo ese 6 % de no vacunados, este colectivo ya supone el 42 % de los ingresados en hospitales en la comunidad gallega, según trasladó este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Incluso hay hospitales que llegan al 100 % de ingresados no vacunados en unidades de cuidados intensivos.

Sin duda, en lo que va de año, la preocupación también parte de la edad de los fallecidos. Aunque en su mayoría siguen siendo mayores de 70 años, hay muchos de 60 y, los que menos, también de 50. De los 145 decesos notificados en lo que va de año 2022, ocho se corresponden con personas de cincuenta años. Además, se produjo también la muerte más joven de la sexta ola: una mujer de 44 años en el Hospital de Ferrol.