Vigésimo quinto día con más positivos de la pandemia: 1.216, que elevan los casos activos a 13.835

La sexta ola sigue haciendo estragos (batiendo récords) en Galicia en lo que a número de infectados se refiere, aunque no así en lo que respecta a la cifra de hospitalizados, el indicador verdaderamente importante por ser el que motivará a las autoridades a adoptar o no restricciones. Este jueves se alcanzó un nuevo máximo de positivos: 1.216, dentro de esta embestida, pero también uno de los registros más altos de toda la pandemia. Aún así, los casos activos no crecieron tanto, con otros 500 nuevos superando los 13.800. Y en hospitales la cifra de pacientes solo subió en cinco.

Más en concreto, este jueves los casos activos alcanzaron los 13.835 (504 más que el miércoles). Se trata de la mayor cifra registrada en la comunidad desde el pasado 15 de agosto (14.055). El pasado 1 de agosto, en el pico de la quinta ola, eran 18.964, valor del que ahora mismo nos separan 5.129 infectados.

Hace una semana, el pasado jueves 9 de diciembre, los casos en vigencia en Galicia eran 10.204, es decir, 3.651 menos que ahora. Esto supone que el 26 % de los contagiados actuales contrajeron la enfermedad en los últimos siete días. Hace dos semanas, el 2 de diciembre, los casos eran 6.495, esto es, 3.709 menos que el día 9. El porcentaje de incremento había sido del 36 %. Así, entre ambas jornadas ya puede apreciarse una reducción tanto de número de casos como porcentual, que confirma la ‘ralentización’ de la curva.

Lamentablemente, esta solo se nota en lo que a casos activos se refiere, pues los positivos diarios detectados a través de prueba PCR no paran de crecer, llegando a 1.216 este jueves (85 más que el miércoles). No se registraba un valor similar desde el 1 de agosto (1.300), hace cuatro meses. Además, se trata del vigésimo quinto peor registro de toda la pandemia, solo superado por nueve días de la quinta ola y quince de la sexta.

PRESIÓN ASISTENCIAL. Mientras, en los hospitales, como ya se ha avanzado, las cosas permanecen bastante estables. Tras una importante caída del número de ingresados el miércoles, este jueves el total solo subió en cinco, hasta los 276 (el máximo de la quinta ola eran 345). En unidades convencionales, fue donde se produjo la subida, con nueve enfermos covid más hasta dejar el total en 227.

Hace una semana, el 9 de diciembre, eran 219 los pacientes en planta, es decir, ocho menos que ahora. Esto supone que el 4 % de los enfermos actuales en estas unidades ingresó en los últimos siete días. Hace dos semanas, el 2 de diciembre, eran 155, esto es, 104 menos que ese día 9. La subida había sido por aquel entonces del 29 %. El balance de esta semana, como puede observarse, ha sido mucho más favorable.

Por su parte, las unidades de cuidados intensivos experimentaron una reducción de los pacientes graves, con cuatro menos, cayendo hasta los 49. El pasado 9 de diciembre eran 37, o sea, doce menos que ahora. El 24 % de los enfermos en uci actualmente entraron en la unidad en los últimos siete días. Y el 2 de diciembre eran 32, esto es, cinco menos que el día 9. El porcentaje en aquel momento eran de un 13 % más. Por tanto, en las ucis sí ha ido ‘in crescendo’.