Volve limitarse a 10 o máximo de non convivintes xuntos nas terrazas Sanidade “recomenda” ese mesmo límite nas xuntanzas nas zonas exteriores dos domicilios particulares. Nestes intres, a maior incidencia do COVID estase a dar no grupo de 20 a 29 anos. Estenderase a todo o ocio nocturno a esixencia de PCR ou certificado de vacinación