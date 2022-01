¿Y si el virus muta en los pacientes en tratamiento?

Mucho se ha especulado y se sigue especulando sobre el origen de la variante ómicron. No el origen geográfico, que parece estar en Sudáfrica, sino sobre el del portador inicial. ¿Quién fue el primero en haberse contagiado de esta cepa? Y, sobre todo, ¿por qué? Si después de dos años de pandemia todavía no tenemos claro de dónde partió el SARS-CoV-2 (se barajaba el pangolín, el murciélago, la fuga de laboratorio y toda clase de teorías conspiranoicas), como para esperar descubrir el de sus mutaciones posteriores.

Pero hay expertos que ya están posicionando hipótesis que, aunque descabelladas, encajan perfectamente como las piezas de un puzzle. Uno de ellos es el doctor César Carballo, médico del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid y colaborador en el programa ‘Horizonte’, de Íker Jiménez.

Precisamente fue a través de este medio cuando sacó a relucir la nueva teoría: las mutaciones del covid podrían producirse dentro de las personas tratadas, en lugar de entre aquellos que todavía no disponen de inmunidad. Para no caer en engaños, es necesario aclarar que por tratados no debe entenderse a los vacunados, sino a aquellos que han recibido algún fármaco de los testados y recientemente aprobados en algunos países contra el covid.

Uno de ellos es, precisamente, el molnupiravir (de administración oral), que no se creó directamente para combatir esta enfermedad, sino para inhibir la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedad que, aunque incurable, tiene un buen pronóstico a largo plazo de diagnosticarse a tiempo y tratarse. Fue a comienzos de la pandemia cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizó el inicio de los ensayos del molnupiravir para combatir el coronavirus, tratando de encontrar soluciones inmediatas con fármacos ya existentes, teniendo en cuenta que las vacunas iban para largo.

El fármaco se distribuyó, en su fase de ensayos clínicos sobre humanos, por diferentes países del mundo y, uno de ellos, precisamente, fue Sudáfrica, también elegido porque en el país africano existe una elevada incidencia de personas con VIH. “Uno de los sitios en los que se testó fue en Gauteng, un distrito de Sudáfrica”, aseguró el doctor Carballo.

ACELERAR LA MUTACIÓN PARA ACABAR CON EL VIRUS... ¿O NO? ¿Y qué hace el molnupiravir? ¿Cómo actúa para frenar la expansión de los virus dentro del organismo? “Se trata de un fármaco que lo que hace es acelerar las mutaciones del virus hasta hacerlo inviable, y hacer, así, que se muera”, explicó. Sin embargo, evidenció que a día de hoy se conoce de muchas bacterias que, con el paso del tiempo, aprendieron a hacerse resistentes a los antibióticos, los fármacos usados para combatirlas.

“El molnupiravir y otros fármacos hacen que aumenten las mutaciones del virus, pero si se usa en dosis más pequeñas o se deja una sola o se aplica a pacientes inmunodeprimidos (precisamente gran parte de la población de Sudáfrica afectada de VIH), podría generar la sospecha de que así surgiesen variantes”, indicó el doctor Carballo.

De hecho, puso de ejemplo la sospecha existente sobre la variante británica, la alfa, que “parece que pudo haber surgido en un paciente inmunodeprimido al que se trató con un cóctel de fármacos, de anticuerpos”. ¿Por qué no podría haber pasado lo mismo tras el tratamiento con molnupiravir? ¿Sería ese el origen de ómicron? “Podría haber surgido de esa mutagénesis, no letal, no suficiente para matarlo, sino solo para dejarlo mucho más mutado que la cepa inicial”, advirtió.

“CUIDADO CON LOS FÁRMACOS QUE UTILIZAMOS”. Y lanzó un mensaje de precaución tanto a la población como a la comunidad científica y a las administraciones: “Cuidado con los fármacos que utilizamos, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con aquellos que aceleran la mutagénesis del virus”. Y añadió que es “igual que si te tomas un antibiótico”. Por eso “los médicos somos tan exigentes con lo de que se complete el tratamiento con antibióticos ante las infecciones, sin dejarlo a medias aunque te encuentres bien”. Y “podría ser que algunos virus, al igual que las bacterias, fuesen capaces de hacerse resistentes al tratamiento en algunos pacientes”.

De este modo, sumando todos los factores, y “sabiendo que la prevalencia del VIH es muy alta en Sudáfrica”, “quizá no sea una coincidencia que haya aparecido la variante ómicron en Gauteng, justo donde se han hecho ensayos clínicos con molnupiravir en algunos de los pacientes inmunodeprimidos”.

Y es que, si una cosa está clara es que “el virus solo se va a hacer más fuerte cuando se encuentra con un rival al que enfrentarse”, tal y como comentó el propio doctor Carballo. Por lo que, en caso de que la población no hubiese tratado de luchar contra él a base de medicamentos, quizá a día de hoy todavía se mantendría la cepa inicial. “Mientras no haya vacunados frente a los que el virus se tenga que hacer más fuerte para poder infectarlos, no necesita o no va a seleccionar variantes que consigan escapar a la inmunidad”, aseveró. Pero, evidentemente, las vacunas son necesarias.

Sobre este virus siguen y seguirán durante mucho tiempo, quizá para siempre, planeando una serie de incógnitas, como por qué una señora de 90 años se infecta y lo pasa como un gripe, sin apenas sentirlo, y un joven sano y deportista fallece. Y es que el virus no muta una vez, muta continuamente y de todas esas mutaciones hay algunas que no funcionan y lo matan y otras que lo hacen más fuerte y acaban imponiéndose.