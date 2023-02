Calientan motores (y venden tíquets) Guns n’Roses, Metallica, Rammstein, Iron Maiden… Pero no todos los gigantes tienen urgencias por salir a la carretera y el ejemplo más notorio lo tenemos en AC/DC. Cuando los australianos publicaron su último álbum, ‘Power up’, en noviembre de 2020, estábamos de pandemia hasta las cejas, y la buena nueva abrió un resquicio de luz en la bóveda celeste: “¿significa eso que se acerca el regreso de las giras, en general, y la suya en particular?”, me pregunté con aquella inocencia.

Llamé al promotor de sus conciertos en España de toda la vida (es decir, desde 1981), Gay Mercader, y me aguó la fiesta. “Tranquilo, no hay nada de nada. Que saquen el disco no tiene nada que ver con que vaya a haber una gira. No te impacientes”. Claro, ¿desde cuándo AC/DC han dependido de un álbum para llenar ‘arenas’ y estadios? Si dieron luz verde al disco, tendría más que ver con la lógica de Sony Music, pero ellos nunca están en disposición de poner en marcha su tinglado, complejo y caro, si no está todo atado y bien atado.

Si en 2022 los grandes ‘tours’ comenzaron a desperezarse, y eso que el covid todavía merodeaba, este 2023 será el de la gran avalancha: hay urgencia entre las promotoras y apetito acumulado en el público, rayano en la ansiedad en ciertos casos. Lo refleja la aparatosa escalada de los precios de los conciertos y, sobre todo, de las franjas ‘vip’, ‘platinum’ o ‘golden circle’. Categorías a las que AC/DC, históricamente, se han resistido por razones éticas y de atención a su ascendiente obrero. En un panorama que apunta a cierta saturación de escenarios y bolsillos, y con la niebla económica que sigue flotando en el horizonte cercano, no hay prisas en el cuartel general de Angus Young y compañía.

Saben que, cuando llegue el día de anunciar el ‘tour’ (el primero desde 2016), las localidades volarán y no importará demasiado cuándo publicaron el último disco. La campaña podrá titularse ‘Power up’ aunque estemos en 2024 o en 2025, qué más da, o adoptar cualquier otro eslogan. ¿Gira de 50º aniversario, atendiendo a la edición de su álbum de debut, ‘High voltage’ (1975)? Se especula con esa variable, pero me recuerda Gay que no va con AC/DC lo de apuntarse al carro de las efemérides. Nunca lo han hecho.

Y después de todo, es muy rock’n’roll ver a una banda de ese calibre operando a su libre albedrío, sin dejarse impresionar por lo que hagan los demás ni por el estrés que experimenta el ‘business’ de la música en vivo. Bendita chulería.