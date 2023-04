'Reinfield', la película de Chris McKay ('Batman', 'La LEGO película', 'La guerra del mañana') sobre la relación entre Drácula (Nicolas Cage) y su fiel sirviente (Nicholas Hoult), tiene algo de oportunidad perdida, de propuesta que con poco podría estar mucho mejor. Tiene cosas muy estimulantes. La primera, por supuesto, la presencia de Nicolas Cage en la piel del mítico vampiro. Otra, su apuesta en firme por la comedia de terror. Y una tercera, su celebración deliberada y gozosa del exceso: es barroca, grotesca y violenta.

Sin embargo, tanto el guion como la ejecución sabotean esos aciertos. Al guion le sobran recursos del montón y explicaciones (toda la parte del grupo de terapia, por ejemplo, es repetitiva y agónica), y le falta algo esencial: gracia. No hay demasiada ni en los personajes ni en las situaciones ni en los intentos de gag. Es éste otro de esos casos en los que se cree que lo excesivo es divertido en esencia, cuando no es así. Y los cambios de tono del relato no siempre funcionan.

En cuanto a la ejecución, la apuesta por ese mismo exceso en el montaje y el sonido (el uso de las canciones es terrible) embarulla la película. Es imposible saber si las escenas de acción están bien rodadas o coreografiadas porque el montaje es caótico y accidentado. Es imposible disfrutar de esa celebración de la desmesura porque no hay manera de retener las expresiones / explosiones de delirio, horror o gore. Y aunque su look es increíble y cada vez que la cámara se acerca a su cara se siente la promesa de un Drácula para el recuerdo, es evidente que Nicolas Cage está desaprovechado.