La aparición de la Virgen a una niña en un pueblo minero en los años 70 revoluciona la población y las altas esferas eclesiásticas. La pega es que todo es mentira y la protagonista se ve obligada a mantener la farsa. Con el libro ‘Yo soy santa’ (Menoscuarto), Juan Luis Cano ha quedado finalista del Premio Ateneo de Valladolid.

¿Es un periodista que escribe novelas o un escritor que ejerce el periodismo?

Soy un contador de historias y allí donde tengo posibilidades de hacerlo, allí que voy de cabeza, ya sea en la radio, en la tele, en el cine o en un libro. Estudié Periodismo porque creí que era la profesión que más me lo facilitaba, porque a mí lo que me gustaba era escribir. Realmente no sé lo que soy. Soy futbolista (risas).

El haber nacido en una familia propietaria de una funeraria, ¿le imprimió carácter para mirar el mundo de una manera especial?

Creo que no, lo que sí te forma el carácter es cómo es tu familia y el haberme criado en la calle y estado mucho tiempo jugando. Eso sí que me ha marcado bastante, el haber sido una persona muy extrovertida que se ha empapado de los demás, porque me ha hecho tener referentes muy distintos en mi vida. Siempre he ido con las orejas y los ojos muy abiertos desde niño porque me ha servido para tener un universo muy amplio.

En sus novelas abunda el viaje al pasado reciente, ¿por qué le atrae como novelista?

He sido un privilegiado en la vida y no es que las tenga idealizadas, pero sí que mi infancia y juventud formaron a la persona que luego he sido de adulto y eso me ha ayudado a ser alguien, creo, con unos principios éticos en la vida y moderadamente feliz. Entonces, me encuentro muy a gusto escribiendo en esa época.

La protagonista de ‘Yo soy santa’ dice que se le aparece la Virgen y se arma la marimorena. ¿Quién le ha marcado más para escribir esta obra, los pastorcillos de Fátima o ‘Los jueves, milagro’ de Berlanga?

Clarísimamente, ‘Los jueves, milagro’ de Berlanga, pero es verdad que, queramos o no, la religión católica y toda su parafernalia y ritualidad la tenemos en la cabeza los españoles. Yo no soy creyente, pero educacionalmente he vivido y me he sometido a ese rigor religioso porque la religión católica sigue estando en la sociedad, en la cultura y en la educación.

Aunque contada en primera persona ‘Yo soy santa’ es una novela coral, ¿cómo logra organizar esa legión de personajes sin que se le desmadren?

Escribo en primera persona porque es un reto, es mucho más difícil que hacerlo en tercera persona. Y es una novela coral porque me gustan las novelas corales. Si tú coges cualquiera de mis novelas todas tienen la misma estructura:están narradas desde el punto de vista de un personaje central principal sobre el que gira un universo de personajes. En esta novela el personaje central es la niña, pero luego hay personajes con muchísima fuerza dentro de la narración, que son los que van poniendo los ladrillos que construyen la historia. Pero algunos de ellos sí se me han desmadrado y tienen más fuerza que la que en principio quería que tuvieran porque las historias van cobrando vida y en muchos casos, sin saber muy bien por qué, aunque sea un tópico de escritor, te llevan por vericuetos que ni siquiera habías pensado.

El elemento central de la novela es la mentira, sostenida en el tiempo además. ¿Ha sido complicado para el autor sostenerla durante toda la trama?

Lo que yo quería contar es cómo una mentira puede llegar a hacerse muy extensa y muy grande, en tanto en cuanto esté muy bien hecho el relato y la gente esté dispuesta a creérselo. Por eso elegí una aparición mariana, porque me parecía la excusa perfecta para poder contar eso.

¿Habría podido mantenerse el embuste de esta niña en nuestros días?

Claro, el ejemplo lo tenemos en El Escorial. No sólo se podría haber mantenido, sino que se podría haber difundido con mayor fuerza. Las redes sociales son un acelerador espectacular de bulos.

¿Qué le parecen las caras de Bélmez?

No tengo ni ide, peroo tampoco me preocupa. Me parece algo rocambolesco pero folclórico.

Su novela es muy cinematográfica, muy de Berlanga y Azcona, ¿la ve convertida algún día en un guion?

Por supuesto. Yo es que escribo mucho con imágenes, describo imágenes que se crean en mi cabeza. Pienso que todas mis novelas son muy cinematográficas y esta también. Es alucinante porque me has hablado de Azcona y entre la gente que más he admirado en el mundo del guion se encuentra Rafael Azcona. Creo que es un absoluto genio, pero los guionistas en este país están en la más absoluta oscuridad, tú preguntas a la gente por directores de cine y saben un montón, pero si preguntas por guionistas no sabe nadie nada y es muy triste. Quizás sea porque no hay una industria cinematográfica como tal, por eso casi todo es cine de autor: los directores escriben, dirigen y hacen prácticamente todo y yo creo que eso es un error. Desde aquí reivindico el papel en el cine y en televisión del guionista.

¿Qué le parece la ola de ‘cancelaciones’ en EEUU?, ¿hay que poner puertas al campo y al humor?

Los límites al humor tienen que estar en el sentido común. Si ha habido un atentado y te dedicas a hacer bromas sobre los muertos del atentado, eres un gilipollas. Eso no tiene gracia, pero no tiene que haber nadie que te diga que no puedes hacer esa broma. El límite tiene que ponerlo el sentido común, nada más. Pero estamos en un momento en el que lo políticamente correcto impera; además, estamos viviendo una ola conservadora en el mundo en todos los sentidos, castradora de la inteligencia y de la cultura y eso es muy peligroso.

Celebrar elecciones a finales de julio, ¿lo considera una broma pesada?

No, creo que era la única salida que le quedaba a Pedro Sánchez y que la ha tomado de una manera inteligente.

¿Veremos alguna vez una última actuación de Gomaespuma en lo alto de un tejado como los Beatles?

En lo alto de un tejado no sé, pero estamos preparando una cosa bastante gorda.