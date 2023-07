A fin de semana vén cargada de propostas culturais interesantes e variadas en Santiago e a súa Área. Desde proxeccións de cine a estreas teatrais, pasando por exposicións, concertos ao vivo e outros eventos musicais, esta axenda ten algo para todos os gustos. Toma nota e prepárate para unha fin de semana repleta de experiencias. Estas son algunhas das citas máis destacadas:

O Gozo Festival

No marco do Gozo Festival Robbie Williams ofrecerá o primeiro concerto en Galicia dentro da xira «XXV TOUR 2023» coa que o artista celebra os seus 25 anos de carreira en solitario. Completan o cartel o DJ Martin Garrix, Hombres G e Iván Ferreiro.

Aquí tes unha guía práctica deste festival

O auto do Castromil

A compañía Excéntricas trae esta fin de semana ao Teatro Principal de Santiago O auto do Castromil, o proxecto gañador do III Certame de Proxectos Teatrais Manuel María, coproducido co Centro Dramático Galego.

A obra acontece nunha viaxe onírica abordo dun coche de liña. Os viaxeiros dormen e talvez o conductor. As maletas e demais bagaxes amotínanse, cobran vida e repasan unha curiosa historia de Galiza, combaten a nosa amnesia conxénita usando autos populares e farsas do autor chairego. O auto do Castromil é unha viaxe en transporte público pola Galiza inconsciente.

As entradas para as funcións de venres, sábado e domingo (20.30h) son de balde, previa recollida de convite preferentemente a través da web.

Aquí podes retirar as invitacións

Festival Atlántica de narración oral

O festival internacional de narración oral Atlántica 2023 ofrece este sábado as dúas últimas actuacións en Santiago. Para o público infantil, ás 12h na praza de Cervantes, o mestre de baile e música tradicional Luis Prego ofrece o espectáculo Un punto cada día para bailar, xogar bailando, cantar e coñecer variada instrumentación tradicional.

Pola súa parte, Vero Rilo e Santi Cribeiro ao acordeón levarán ao Castelo da Rocha Forte a súa proposta Tralalareira (público adulto | 21h | 60 min) O espectáculo nace da boca dunha muller, da señora Isolina, “ai neniña, o que se contaba darredor dun lume”, que dicía ela. Esa frase fixo prender a lareira, e que cociñásemos historias de vida, de tradición oral e contos de autor/a xunto con músicas para cantar acompañadas.

Orgullo trans de Arelas: “SER: Somos, Existimos, Resistimos”

O sábado 8 terá lugar a xornada lúdico festiva organizada pola Asociación de familias de menores Trans, incluída na programación de Compostela Diversa. Entre as propostas incluídas figuran a proxección do filme premiado co oso de Plata na Berlinale ou a Biznaga de Ouro en Málaga, 20.000 especies de Abellas (11.30h | Númax). Unha comida campestre no Parque de Galeras (14.30h) con xogos e xincana pola diversidade a partir das 17.00h, lanzamento de polvos Holi, contacontos e a marcha polo Orgullo Trans (19.15h | Zona vella con saída no Toural) coa lectura do manifesto e o concerto de Rabelo pechan os actos do Orgullo 2023 en Santiago.

A rapa das bestas de Sabucedo

Entre este venres e o luns unhas 15.000 persoas achegaranse a Sabucedo para gozar dun completo programa de actividades protagonizado polo ancestral espectáculo que recrea a loita entre a besta e o home. Nesta edición celebraranse tres rapas no curro: a primeira, o sábado ás 19.00 horas, para a que xa non quedan entradas dispoñibles; a segunda, o domingo ás 12.00 horas; e a terceira, o luns ás 12.00 horas. Para estas dúas aínda poden mercarse entradas a través da web rapadasbestas.gal.

Pero a Rapa das Bestas irá moito máis aló desa danza subxugante entre cabalos e aloitadores. Haberá verbenas populares e actuacións musicais a cargo de case unha vintena de grupos. E tamén espectáculos de artistas de animación, exposicións nas rúas da aldea e no curro vello e visitas guiadas pola Ruta dos Muíños de Sabucedo.

Ames Jazz

O jazz volve un ano máis ao Pazo da Peregrina coa celebración da sexta edición do Ames Jazz, unha iniciativa do departamento de Cultura municipal que se desenvolverá este venres, día 7, e o sábado 8. A iniciativa engloba os concertos de Diego Alonso 5TET (venres | 22.30h) e de Alejandro Vargas Trío (sábado | 22.30h), así como a proxección dos documentais Jazz en liberdade (venres | 20.30h) e Lady Be Good – instrumental women in jazz (sábado | 20.30h). A entrada é libre e gratuíta.

Petís anime e máis cinema en Númax

Esta é a carteleira de Númax para a fin de semana:

Mai Mai Miracle (Petís anime | sáb. 12h - dom. 16.10h) Adaptada da novela de Nobuko Takagi Mai Mai Shinko (gañadora do prestixioso premio Akutagawa), esta obra de animación retrata a relación de dúas nenas vinculadas non só pola amizade, senón tamén polo poder que transcende as épocas: a imaxinación.

Asteroid city (sáb. 16.30h) A última película do director norteamericano Wes Anderson e a máis cósmica e radical de todas. En 1955, colexiais, nais e pais de todo o país reúnense para un concurso escolar dedicado á observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) celebrada nunha cidade ficticia do deserto estadounidense chamada Asteroid City. A convención verase espectacularmente interrompida por eventos que cambian o mundo.

Indiana Jones e o dial do destino (varios horarios | sábado e domingo) O arqueólogo Indiana Jones deberá emprender outra aventura contra o tempo para tentar recuperar un dial lendario que pode mudar o curso da historia. Acompañado pola súa afillada, Jones pronto se atopa enfrontándose a Jürgen Voller, un ex nazi que traballa para a NASA.

Andy y Lucas, Panorama e El Combo en Vimianzo

O coñecido dúo gaditano Andy y Lucas actúa este sábado nas festas de San Cristovo de Carnés, en Vimianzo, a tan só unha hora de Santiago.

Sen dúbida, unhas fiestas que darán moito que falar este verán pois, ademais do dúo, Carnés vibrará coas orquestras máis potentes de Galicia: Panorama, El Combo Dominicano e París de Noia.

Andy y Lucas será o prato forte das festividades, que comezan este sábado 8 de xullo e que se estenderán ata o mércores 12.

XIII Peregrinos Musicales

O XIII festival Peregrinos Musicales programa para este venres en Santiago 'Música nos balcóns'. Celebraranse a partir das 17.00h nos da Fundación Granell, Café Casino, Fundación Torrente Ballester e nos Balcóns da Casa do Cabido. Como colofón a esta xornada, o Hostal dos Reis Católicos acolle un concerto dos gañadores do Concurso Internacional de Novos Talentos Peregrinos Musicales. A entrada é de balde.

O domingo 9 de xullo será o Pazo da Peregrina de Ames (21.00 horas) onde se celebre o concerto de laureados no Concurso Internacional de Novos Talentos Peregrinos Musicales.

Concertos no Rock Café O Cum

Venres 7: Two On The Road e a partir das 23:30 DJ Sanma

Sábado 8: The Sara's and The Barba e a partir das 23:30 DJ Caamaño

E para rematar a fin de semana:

Domingo 9: Nodar & Gallagher