La comedia O auto do Castromil se podrá ver este domingo en el Teatro Principal de Santiago, con entrada libre desde las 20.30 horas. Dirigida por Quico Cadaval, se trata de un montaje coproducido por Excéntricas Produccións Teatrais (la compañía de Mofa y Befa) y el Centro Drámatico Galego, con un elenco actoral formado por Rocío González, Víctor Mosqueira, Marcos Orsi y Patricia Vázquez. Esta obra, escrita en clave de humor, se hila por medio de un viaje imaginario en autobús, texto galardonado en el Certamen de Proxectos Teatrais Manuel María entregado en noviembre.

“Son catro escollas de catro textos de Manuel María, e un que é O auto do Castromil, que conta unha viaxe de Otero Pedrayo, que une eses catro textos. E nesa viaxe, nesa trama de fantasía, as maletas cobran vida e hai unha rebelión e entón hai unha animación dos obxectos e hai unha mistura de varias cousas, sempre baixo o prisma de Quico Cadaval, propoñendo unha obra que é comedia”, detalla Rocío González con charla con EL CORREO GALLEGO. “É unha tolemia porque no elenco todos facemos varios personaxes, facemos música en directo, e eu fago nun intre de conciencia de Galicia porque pasamos todos por diferentes personaxes e caracterizacións na liña dese teatro tan específico que fai Excéntricas”, dice.

El 23 de julio, O auto do Castromil participará en la Mostra Internacional de Teatro en Ribadavia (Ourense), y el 15 de agosto se representará en la Mostra de Teatro de Cariño (A Coruña). Su gira gallega tras arrancar este fin de semana en Compostela, seguirá luego también por Sarria (L.) el día 10 de septiembre, el 16 de ese mismo mes por Narón (A C.), el 23 por Monterroso (L.); y el 24 por A Pobra do Brollón (Lugo). El 6 de octubre las funciones se desarrollarán en la vecina Ames (A Coruña); el 7 de octubre en Cedeira (A C.), el 21 en Vilalba (Lugo) y el 26 de octubre, en Foz (L.).El tour irá luego el 03 de noviembre a Ribeira, el 4 hasta Noia, el 10 a Arteixo, el 18 a Outes y el 25 a Ortigueira. Y el 2 de diciembre a Carballiño (Our.).