A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron esta maña no Pazo de Raxoi unha nova edición do Festival C, con espectáculos de circo, poesía e danza que terán como escenario a praza da Quintana, a Alameda de Santiago (estatua de Federico García Lorca) e o parque de Bonaval (cemiterio). Obradoiros de circo no Centro Xove da Almáciga completan unha programación con entrada complemente de balde.

As citas coa danza comenzan no cemiterio de Bonaval o luns 7 coa compañía Fran Sieira que, dentro do programa de Danza a Escena presenta Coreografías dun demente, unha peza con baile e música tradicional galega. O día 21 serán dúas compañías de Galicia, Daniel Rodríguez con A raíz de e Furia Sotelo con Vestirme de ti, os que coa danza indaguen sobre o corpo e as relacións humanas. Tamén no marco de Danza a Escena o luns 28 o colectivo Glovo presenta 'Alleo' unha proposta baseada na idea de atalaia, todo comeza desde o lugar desde o que atisbamos o que acontece. O xoves 31 de agosto pecha o festival o espectáculo 'Laisse-Moi' do Collectiv Primavez onde os corpos libran cambios e loitas dun contra outro.

Ao carón da estatua de Federico Garcia Lorca, na Alameda, celebraranse os espectáculos de poesía que comenzan o día 9 con Ornitology con Quico Cadaval como narrador acompañado polo saxofonista Pablo Castaño. A seguinte cita será o día 30 con A faia de ponto, Alba Cid, Estevo Creus e Pablo Castaño, contan unha lenda que narra que foi Ponto, le Roi de la Galice, quen plantou esa faia mentras que outra, asegura que a árbore é o propio Ponto convertido nela tras a súa morte.

A praza da Quintana acolle tres espectáculos de circo. O día 10, Kine Circus Etiopia presenta Greed no que un grupo de artistas comprometidos utiliza o circo para explorar a condición humana. O día 17 será o turno de Cia Manolo Alcántara, un dos grandes do circo, que con Maña explora a transmisión de coñecemento dun avó a un neto. Entre cordas, acordes e acrobacias Circo no Ato pecha as citas co circo con Se der Corda o día 24.

O Centro Xove da Almáciga acollerá obradoiros de circo para todos os públicos: Circo no parque de verán organizados por Circonove, que tamén serán de balde pero con inscripción previa no mail circonoveoficina@gmail.com.

Esta programación complétase coa posibilidade de visitar a exposición 1984. Unha xeanoloxía feminista da arte urbana galega que se pode visitar na sala de exposicións do Auditorio de Galicia, un ensaio expositivo sobre arte urbana, inédito no noso País. A entrada á exposición é de balde e pode visitarse todos os días de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 h (os días de concerto a sala de exposicións pecha ás 19.00 h). En agosto estará pechada o domingo 6 e do 13 ao 27 (ambos incluídos).

Podes consultar toda a programación na nosa axenda.