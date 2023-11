La noche en la que Miki Núñez batió a María Escarmiento en la carrera hacia Eurovisión se confirmó una teoría: hay quienes no quieren ir al festival. Por supuesto, están a favor de la exposición y el prestigio que les da un formato como Operación Triunfo, pero rechazan la posibilidad de representar a España. Aquel 2019, quedó patente: frente a un intérprete que se tomó en serio su candidatura, la otra deslució la canción que partía como favorita. Y no sólo eso: mostró reiteradamente su disconformidad. Esta sensación se puede trasladar hoy al Benidorm Fest, que este sábado ha anunciado los 16 nombres que protagonizan su tercera edición. Aunque con un matiz: en este caso, son artistas consagrados los que se plantan.

Según ha podido saber El Periódico de España, de Prensa Ibérica, a tres cantantes con dilatada trayectoria y holgada repercusión les gustaría formar parte del cartel alicantino sin el cargo de viajar a Europa. Una condición que, en la actualidad, es ineludible para todo aquel que desee concursar. “Quiero participar en el Benidorm Fest, pero no ir a Eurovisión. Durante años, el certamen ha estado muy denostado. Hemos enviado propuestas que, en vez de hacernos brillar, nos han arrastrado a los últimos puestos. Y, a veces, parte de la culpa no ha sido de los artistas”, señala el primero, que prefiere mantener el anonimato como los otros dos. En conjunto, superan los 10 millones de oyentes mensuales. Una cifra respaldada por ventas, listas y conciertos.

“Es la única plataforma que tenemos en España para presentar nuestro material. Y encima está súper cuidada. Sin embargo, no todos estamos de acuerdo en asumir dicho compromiso”, apunta el segundo, que destaca el impacto y la visibilidad que tuvieron Rigoberta Bandini, Tanxugueiras, Chanel, Blanca Paloma y Rayden. Sin olvidar a Vicco, que está a punto de rebasar los 100 millones de reproducciones en Spotify con Nochentera. A lo que el tercero añade: “No me gusta competir, la música está para sentirla. En el Benidorm Fest, si bien hay una clasificación, se respira por los cuatro costados una sensación de disfrute total. No como en Eurovisión, donde quedar en el puesto 17 parece ser sinónimo de fracaso. Cuando debería ser lo contrario”.

¿Modificar las bases?

Los tres se preguntan, si de cara al futuro, se podría corregir la normativa para que esta obligación pase a ser sólo una opción. Así está fijado, por ejemplo, en el festival de San Remo: en la cita italiana, el ganador es quien dispone qué quiere hacer con su proyecto. Un derecho que, en 2016, ejerció el grupo Stadio: Giovanni Pezzoli, Roberto Drovandi, Andrea Fornili y Gaetano Curreri arrasaron con Un giorno mi dirai tras recibir el 42,74% de los apoyos. No obstante, descartaron su presencia en Estocolmo de inmediato. “No lo necesitamos teniendo en cuenta nuestro recorrido. Si fuésemos unos chavales que empiezan, estaríamos encantados de darnos a conocer allí”, señalaron en la rueda de prensa que organizaron después.

Francesca Michielin, medalla de plata con el 30,37% de los votos, recogió el testigo de la banda y lució la bandera de Italia con Nessun grado di separazione. Por aquel entonces, la joven de Bassano del Grappa ya llevaba un lustro de carrera: ganó Factor X, firmó con Sony, debutó en el número 1 con Distratto y publicó su primer disco en 2012. Un éxito fulminante que repitió con su segundo álbum, la antesala de la muestra. Datos que confirman que no era una desconocida en la industria cuando tuvo que tomar aquella decisión. El Periódico de España se ha puesto en contacto con RTVE para saber si sería posible un escenario similar. Es decir, reescribir las bases del Benidorm Fest para que el vencedor de cada edición tenga la última palabra.

La respuesta es clara: “No nos planteamos de momento un cambio en las reglas. Quienes se presentan ya saben que el ganador irá a Eurovisión y no hemos tenido problemas a este respecto. Esto sólo ocurrió en la época de Operación Triunfo, cuando algún concursante tuvo dudas sobre si ir”. Por lo que, como hasta ahora, todo aquel que quiera participar deberá seguir aceptando dicha responsabilidad. En esta ocasión, el elegido saldrá de entre Almácor, Angy, Dellacruz, Jorge Gónzalez, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofia Coll, st. Pedro y Yoly Saa