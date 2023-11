La cinematografía de Galicia vuelve a irrumpir en las nominaciones a los 38 Premios Goya, demostrando el excelente nivel de talento y creatividad de nuestro audiovisual. Entre las producciones con factura gallega que más candidaturas acumulaban destaca la película ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. O Corno, dirigida por la directora residente en Santiago Jaione Camborda, ha conseguido situar finalmente una de estas candidaturas a los galardones que concede la Academia de Cine. La actriz debutante y protagonista de la cinta, Janet Novás, competirá por la estatuilla en la categoría de Mejor Actriz Revelación.

Con una nominación más, la película gallega Matria, será este 2024 la producción gallega que compita por un mayor número de cabezones. Su director, el vigués Álvaro Gago, está nominado a Mejor Dirección Novel y su actriz protagonista, María Vázquez, competirá por el Goya a Mejor Actriz Protagonista frente a Patricia López Arnaiz, por 20.000 especies de abejas; Malena Alterio, por Que nadie duerma; Carolina Yuste, por Saben aquell, y Laia Costa, por Un amor.

Otras nominaciones con acento gallego

Además de estas, el audiovisual gallego ha conseguido nominaciones en otras categorías, entre ellas un clásico: la de Mejor Película de Animación a la que concurre El sueño de la sultana, un cuento feminista indio escrito en 1905 por Rokeya Hussein que cuenta con la producción de la ferrolana ganadora de dos Goya Chelo Loureiro.

Producida también por Chelo Loureiro, la película To Bird or not to Bird compite en la 38 edición en una de las categorías reina de estos premios, la de Mejor Guión, a la que está nominado su director y también guionista, el ilustrador y autor de cómics coruñés Martín Romero.