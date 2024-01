"La Fundación Miguel Hernández tendrá la dotación económica municipal que ha tenido cada año. Si se ha producido algún tipo de error se corregirá. Y rápidamente será restituida la cantidad que la Fundación recibe porque es una entidad a la que he defendido desde cualquier lugar que haya ocupado en mi vida, y evidentemente lo voy a hacer como alcalde, con muchas más posibilidades y con mucha más fuerza". Así intentaba este jueves el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, zanjar la polémica generada tras conocerse que el Ayuntamiento oriolano que preside el PP con el apoyo de cuatro concejales de Vox, ha retirado la subvención nominativa correspondiente a 2023 que otorga desde más de dos décadas a la Fundación Miguel Hernández. La tramitación de la ayuda de 6.000 euros para costear parte de los gastos de organización del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández- Comunidad Valenciana, creado en 1998, depende de la Concejalía de Cultura a cargo del concejal de Vox, Gonzalo Montoya.

Principal

La Fundación Miguel Hernández es una de las instituciones principales de la gestión cultural de Orihuela, dijo Vegara, "Miguel Hernández es un personaje fundamental en la vida cotidiana, cultural y me atrevo a decir que socioeconómica de Orihuela". Añadió que el autor es una figura "fundamental en la historia de Orihuela, en la cultura de Orihuela y en el sentido de Orihuela como ciudad. Es algo que todo el mundo tiene que tener muy claro".

El alcalde reiteró que la defensa de la figura de Miguel Hernández "es algo que forma parte de mi vida, desde que era adolescente. Cualquiera que conozca mi trayectoria, sabe la cantidad de actuaciones que he hecho, llevando la figura de Miguel Hernández allá donde he ido. En España y fuera de España. No sé contar el número de espectáculos de Miguel Hernández que he organizado y los poemas que he leído". Vegara no quiso abundar en las circunstancias que han rodeado la falta de convocatoria de la subvención de 6.000 euros.

Vox

Menos claro lo tenía el concejal de Cultura de Vox, Gonzalo Montoya, que tras la dimensión pública que ha tenido la difusión de su decisión de retirar la ayuda, ha intentado rebajar la polémica con más argumentos técnicos y una alabanza a la figura de Miguel Hernández. "Ratificamos nuestro total apoyo al legado de Miguel Hernández y confirmamos que este año 2024 se abonará la subvención del pasado año 2023 como no podía ser de otra forma", aseguraba la formación en un comunicado este jueves a primera hora.

Así el grupo municipal que cuenta con cuatro concejales, manifestó su "total apoyo a la figura de Miguel Hernández, nuestro poeta universal". La no asignación en el año 2023 del importe de la subvención que se viene otorgando anualmente a la Fundación Miguel Hernández por el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández "debe interpretarse simplemente como un problema de concurrencias de otras subvenciones provenientes de otras administraciones para el mismo gasto", explicó. En concreto, la formación señala que se solapa con otra ayuda de la Diputación para sufragar el coste del galardón. Supuesta duplicidad que se produce desde hace décadas sin que los técnicos municipales de Cultura hayan detectado esos problemas de solapamiento en la ayuda que ahora se esgrimen para retirarla.

Más presupuesto para la Casa Museo

"Por ello y para evitar posibles incompatibilidades futuras se ha decidido desde la Concejalía de Cultura estudiar con rigor las condiciones de la mencionada subvención, posponiendo al año 2024 la subvención de este año 2023 que se añadirá a la correspondiente del mencionado 2024". Mientras sugiere ahora que se incrementará su importe desde Vox se asegura que prueba "de la enorme importancia que desde la Concejalía de Cultura se da a la figura del poeta es que en los próximos presupuestos de 2024 se ha creado una partida única para la Casa Museo Miguel Hernández" y remarca que la actual consignación "no parecía lo suficientemente relevante, ni digno de nuestro oriolano más célebre que el funcionamiento y mantenimiento de su Casa Museo se contemplara presupuestariamente en partidas dispersas". En este sentido señala Vox, "es la primera vez que el Ayuntamiento adopta esta decisión con nuestro poeta".

Cambiemos

Cambiemos Orihuela señaló por su parte que desde que en el mes de junio se firmó el pacto PP-Vox y la Concejalía de Cultura pasó a manos de esta última formación, "hemos podido comprobar cómo la agenda cultural pasa por una temática exclusivamente religiosa, siendo el legado de Miguel Hernández completamente despreciado". Prueba de ello es la supresión de la subvención que la Concejalía de Cultura otorga anualmente y desde hace más de dos décadas a la Fundación Miguel Hernández para la realización del Premio de Poesía Miguel Hernández.

A Cambiemos le resulta extraño que en 24 años que se otorga esta ayuda nunca haya habido ninguna incompatibilidad tal y como afirma Vox "y este año sí".

“Para los concejales de la formación municipalista esto supone, una vez más, un grave ataque a la figura y al legado de Miguel Hernández y una clara puesta en escena de la política reaccionaria cultural de Vox, en la que todo lo que no es de temática religiosa y conservadora no tiene cabida”, afirma Leticia Pertegal, portavoz del Grupo Municipal Cambiemos.

“Consideramos que el Alcalde debe cesar urgentemente al Concejal de Cultura por su incapacidad para gestionar esta Concejalía y por las excusas y argumentos vagos e incomprensibles para justificar la no concesión de esta subvención”, añade Pertegal. Esta secuencia en la gestión municipal demuestra además para Cambiemos "una vez más, la nula comunicación entre los socios del equipo de gobierno oriolano y cómo los cuatro concejales de Vox le van marcando la agenda al alcalde Vegara, mientras él sigue impasible y sin tomar medidas al respecto"

Consejo de Orihuela Cultural

INFORMACIÓN, del grupo Prensa Ibérica, ha confirmado que en uno de los últimos -y tensos- consejos de administración de la empresa pública Orihuela Cultural, firma que gestiona la actividad cultural del Teatro Circo, uno de sus consejeros preguntó a Vegara por el motivo de la retirada de esta subvención. Con su reacción el primer edil dio a entender que no tenía conocimiento de esa circunstancia y le preguntó en ese mismo momento al concejal de Cultura, Gonzalo Montoya, que le confirmó que no se había convocado. La conversación terminó con un "habrá que arreglarlo" por parte del alcalde.