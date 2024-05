Pisando estrelas... en Compostela

Este ano, o Día das Letras brilla cunha luz especial nas rúas de Santiago de Compostela, e non é só polo resplandor das estrelas que engalanan os seus recunchos emblemáticos. Detrás desta luminosa celebración atópase a figura de Luísa Villalta. Os seus versos, poesías que se entrelazan cos misterios e encantos da noite compostelá, serven como faro guía nesta xornada de homenaxe literaria.

Cunha campaña tan sinxela como evocadora, o Concello de Santiago quere involucrar a toda a cidade neste tributo a Villalta. Desde hai días, as estrelas coa mensaxe “Andei por Santiago / pisando estrelas” iluminan as rúas, convidando a cada habitante a reflexionar sobre os seus propios paseos pola cidade e a compartir eses momentos nas redes sociais.

Desde a súa nova conta de Instagram, @ConcelloSantiago convida a compartir unha imaxe dun lugar especial en Compostela, utilizando os cancelos #AndeiPorSantiago e #PisandoEstrelas, xunto a unha breve explicación do sitio escollido. O Concello sorteará dez lotes de material cultural entre as personas participantes.

A programación das Letras en Santiago inclúe tamén varias funcións de teatro no Principal. Este 17 de maio ás 20.30, acolle o espectáculo Made in Galiza, a cargo de Sarabela Teatro sobre un texto de Séchu Sende. Ademais, mañá sábado 18 de maio ás 20:30 haberá un recital multidisciplinar con poesía, música e imaxe que ten como eixo central os poemas de Luísa Villalta. Participan a poeta e comunicadora Eva Veiga, os músicos Bernardo Martínez e Fito Ares e proxectaranse imaxes realizadas polo artista Alfonso Costa. Os convites pódense retirar na Zona C, en compostelacultura.gal e na billeteira do Teatro Principal.

«Andei por Santiago / pisando estrelas / na noite / que as rúas devolveron / con luces e clamores / secretos na noite. / Andei por Compostela / coa pel das pedras orceladas / a Rúa das Hortas / onde descansan os arcanos / na noite».