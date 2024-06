'Los Bridgerton 3' elige Madrid para un preestreno en cines del primer capítulo de la segunda parte

Los seguidores de 'Los Bridgerton no pueden más, necesitan saber cómo acaba la tercera temporada de la serie de época. El romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton tiene en vilo a millones de personas, y el intenso tráiler de la segunda parte de la temporada, en el que la protagonista se enfrenta a una gran encrucijada, ha despertado la curiosidad de todos los 'fans'.

Y es que las redes sociales no han parado ni un día desde el estreno de la primera parte y la declaración final de amor entre ambos personajes. Memes, 'edits' y más memes han llenado la 'timeline' española de X (antes Twitter), que parece no descansar hasta tener los cuatro capítulos restantes, que no llegarán al catálogo de Netflix hasta el próximo 13 de junio.

"Qué es ese tráiler de la segunda parte de Bridgerton por dios necesito que se estrene ya, no aguanto 10 días más", publicó una usuaria de X al ver el tan esperado avance. Este es tan solo uno de los miles y miles de 'tweets' de desespero que han llegado a Netflix España, quienes han querido recompensar a los 'fans' de la serie por tan buen recibimiento a esta tercera temporada.

Madrid acoge el estreno

Así ha sido como Netflix España ha sorprendido este miércoles a sus seguidores con una gran noticia: "Os hemos escuchado, y por eso algunos fans de la serie tendrán la oportunidad de disfrutar en primicia del episodio 5 de la tercera temporada días antes del estreno".

El vídeo de Nicola Coughlan y Luke Newton: "Hola, España"

Por si la noticia no es suficientemente emocionante para los aficionados a la famosa familia británica de ficción, han sido los dos actores protagonistas de esta tercera temporada quienes han grabado un vídeo para anunciarlo, empezando Nicola Coughlan con un "Hola, España" en castellano.

"Muchísimas gracias por vuestras reacciones a la tercera temporada de 'Los Bridgerton' hasta ahora. Nos encantaron todos los memes de la escena del carruaje. Todo es increíble", agradece la actriz, seguida por su compañero de reparto y enamorado en la ficción, Luke Newton: "Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo hasta ahora. Ahora ha llegado el momento de devolvéroslo. Así que tendréis la oportunidad de ver el primer capítulo de la segunda parte antes del lanzamiento oficial".

Fecha del estreno en exclusiva en Madrid

Los mismos protagonistas han sido los encargados de especificar el día en que este exclusivo estreno tendrá lugar en la capital española: "Netflix España hará una proyección especial en Madrid el 11 de junio y para tener la oportunidad de asistir, asegúrate de no perderte nada en sus redes sociales", advierte la intérprete de Penelope Featherington.

"¡Gracias!", exclaman ambos a coro para finalizar el vídeo, a lo que Coughlan añade un simpático y sonriente, "¡Os quiero!".

Netflix confirma si asistirán los actores

Ante este inesperado 'crossover' entre los actores principales de 'Los Bridgerton' y la cuenta de Netflix España, algunas personas se han interesado por la posible presencia de los intérpretes en dicho estreno del 11 de junio (dos días antes que en el resto del mundo). A lo que Netflix ha respondido al más puro estilo Lady Whistledown: "El carruaje se mueve muy lentamente como para que lleguen a tiempo, eso sí el preestreno estará lleno de sorpresas para disfrutar de una velada digna de la alta sociedad".

Y es que, a pesar de no recibir en Madrid a los protagonistas de la serie, la plataforma de 'streaming' promete que "no faltará una ambientación de ensueño" inspirada en la estética y estilismos de 'Los Bridgerton'.

Ahora solo queda esperar nuevas noticias a través de las redes sociales de Netflix España para poder participar en lo que se intuye será un sorteo o algún tipo de concurso para conseguir esas codiciadas entradas al estreno del primer episodio de la esperada segunda parte de la temporada.