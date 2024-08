Oasis confirma su regreso para una gira en 2025

La banda de rock británica Oasis ha anunciado este martes que se reunirá después de 15 años, y los hermanos Noel y Liam Gallagher planean una serie de espectáculos en vivo en 2025.

La banda, cuyo álbum debut 'Definitely Maybe' se lanzó hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista y compositor principal Noel dijo que ya no podía trabajar con Liam, el líder de la banda.

"Esto es todo, esto está sucediendo", dijo la banda en X, anunciando que las entradas saldrían a la venta el sábado. El primer espectáculo se llevará a cabo en Cardiff el 4 de julio del próximo año.

Catorce recitales

Oasis tocará un total de 14 conciertos en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Una gira en 2025 marcará el 30 aniversario del segundo álbum '(What's the Story) Morning Glory', que incluyó los sencillos 'Don't Look Back in Anger' y 'Wonderwall'.