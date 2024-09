“Entregar a literatura a quen a fai gratis deixa fóra as voces máis subversivas”

Cando a poeta norteamericana Louise Glück gañou o Premio Nobel de Literatura, nas entrevistas que concedeu, subliñaba as dificultades económicas polas que pasara en especial despois do divorcio a pesar de ser nalgúns cursos profesora en reputadas universidades e levar publicados máis dunha decena de poemarios. Tamén falaba de como investiría parte do diñeiro do galardón nunha casa nunha vila arelada. A resposta permitía reflexionar sobre o difícil equilibrio financieiro de escritoras consagradas. En Economía e poesía: Rimas internas (Galaxia), a poeta galega Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía, convida ao debate sobre a relación entre creatividade e rumeneración no país galego. O traballo foi Premio Ramón Piñeiro de Ensaio.

Sabía que as cousas non estaban ben na remuneración ás poetas pero non aventurei que estiveran tan mal. É triste.

Si. Non sei se é por un pacto de silencio ou por un tabú ou pola capa de elegancia en cuxo nome acontecen cousas non positivas, pero acontece.

Pode deberse a unha herdanza de ver os escritores como xente que acepta pasar penurias?

Hai varios herdos que nos lastran. É certo que no pasado só as clases altas tiñan acceso á educación e á cultura. Despois, a finais do século XIX ou principios do XX, consolidouse ese imaxinario de bohemio á marxe ou dandi ou mesmo maldito. Pero co progreso e a democracia, houbo un avance nunha sociedade máis igualitaria en canto clases. Por unha banda, a clase traballadora accedimos á educación e á cultura pero quizais esa ocupación aínda comporta certas eivas pola vella mentalidade.

Os exemplos que pon son ferintes. Un edil de cultura, unha fundación ou o propio Consello da Cultura no inicio dos anos 2000 pedíanlle colaboración sen pagarlle.

Ten un matiz. Estas reflexións prolongáronse nos últimos 20 anos; permitirónme ver unha evolución. Hai avances, afortunadamente. Permíteme botar a vista atrás cara situacións moito máis graves nas que se foi progresando a pasiños moi lentos. Tamén digo que hai un final feliz, permite ter esperanza. Eu encarno ese final feliz como botón de mostra. Debo confesar que dende hai uns anos non me chaman para ofrecerme traballos ou colaboracións gratuítas. Iso quere dicir que algo fixemos de pedagoxía. As cousas melloraron e hai esperanza. Nun pasado recente, non había recoñecemento do traballo literario como traballo.Non había esa conciencia.

No caso das mulleres, no inicio do libro, lembra un exemplo dun recital de varias poetas rapazas polo que non percibiron nin un peso. Tampouco o demandaron. Sinálao e especula que esa aceptación se debía en parte a que as mulleres foron criadas na discreción e na humildade.

Creo que a educación de xénero corre na nosa contra. Se no mundo literario falar de cartos está mal visto, nos labios dunha muller aínda peor porque se espera dela unha maior entrega, vocación de servizo e todos eses valores tradicionais femininos. Que un pintor ou unha música vivan do seu traballo non adoita restar crédito, pero no caso dunha poeta esa profesionalización levanta outro tipo de suspicacias.

Anotei: “Fainos vulnerables como sociedade confundir liberdade de expresión con roubo”.

Claro, porque se podemos espoliar determinados labores que fai unha parte da sociedade, a nosa sociedade queda nun punto vulnerable. Cae nunha enorme desigualdade. Ás veces comparo eses traballos pagos con amor ou con moeda simbólica con algúns traballos moi feminizados como os dedicados ao traballo doméstico, aos coidados, á estética. Parece que se espera de certo grupo social que o faga sen cobrar porque se entende que quedan compensados co recoñecemento, agarimo. No caso da literatura, moitas veces o pomposo dos afagos era directamente proporcional á rebaixa das expectativas da compensación económica.

Pero no mesmo colectivo hai xente que acepta, ou non protesta, ante a falta de remuneración. Sinala que se debe a que ora ten as costas cubertas ora lle dá máis importancia ao recoñecemento social.

Ao meu ver, ese é un dos principais obstáculos para a profesionalización na literatura. Ante este tipo de situacións se responde cunha análise individualista. Son persoas que sustentan a vida con outro traballo entón confórmanse con ese pago simbólico de prestixio, visibilidade e certas formas da vaidade. Desta maneira, destrúese un tecido colectivo. Ese tipo de accións non responden a unha mala intención senón que, en moitos casos, son vítimas do imaxinario que o poder refrenda unha e outra vez. As escritoras acaban sendo vítimas dese estereotipo ao consumir as súas argumentacións perversas. Hai falta de conciencia e cohesión gremial.

Alerta no libro dos perigos de entender a escrita como un lecer.

Non pasa nada se sentes a túa creatividade abondo pagada con visibilidade; o problema é cando terceiras partes se lucran de que facilites gratis o teu traballo. Iso pode desfavorecer a outras persoas que o necesitan. Deixar a literatura en mans de quen se pode permitir non ser remunerada acaba caendo nunha fenda de clase. Deixa fóra voces incómodas, desconectadas do poder, máis subversivas, precarias pero tremendamente interesantes. Está a ameaza tamén de que a xente que publique gratis ofreza escritos máis proclives ao poder, fáciles de decodificar, que refrenden un pensamento maioritario pero non revolucionario e incómodo como penso que debe ser a arte.

Outra suxestiva aportación é cando subliña que o propio sistema literario ten no seu seo inimigos e que couta vocacións.

Falo do tratamento un tanto abusivo de editoriais que non pagan dereitos de autoría ou nas que hai abuso continuado esquilmando a entrega constante dos autores e autoras. Iso acaba disuadindo. Máis alá de calquera masoquismo, calquera ser humano se reconduce a outros espazos onde se sinta valorado e foxe doutros nos que os seus dereitos se ven magoados. Iso pode cercear moitas vocacións literarias. Deixa moito talento e pensamento polo camiño.

“Para facer unha escrita de calidade, necesitas tempo”

No libro, lembra unha escritora que levaba publicados catro libros sen cobrar polas vendas.

Son situacións frustrantes que acaban sendo disuasorias. Cando a paixón asociada á xuventude permite funcionar como motor da túa entrega, sostense, pero ese é o problema, ese motor pode apagarse co paso do tempo.

Vostede cita iniciativas como a protesta en Croacia para dignificar o seu traballo.

Foi unha maniobra colectiva inspiradora, unha acción conxunta pola que protestaron nos xornais, redes ou blogs un número alto de escritoras croatas para lograr melloras como bolsas á creación e outras achegas.

Di que escritores non cobran polo seu traballo por militancia política e por ver a profesionalización literaria como deshonra.

A fase militante foi habitual trala creación da Autonomía. O problema é cando esa fase non evolucionou cara algo mellor. Anquilosarse aí é un problema.

Outra reflexión do libro é que a escrita creativa non está dentro do ensino universitario.

Hai unha crenza de que calquera persoa alfabetizada pode facer literatura. Non hai tradición na formación no eido literario como noutros países. Aí veñen moitas eivas.

Nuns paragrafos, fai referencia a iniciativas poéticas que, en realidade, dan máis importancia á música ou á barra de bebidas que á propia poesía.

E aos mediadores. Ás veces, quen máis recursos leva son os técnicos; todo o que non é poesía. Pero asócianse aos valores positivos da poesía. É curioso. Cada parte debe ser xustamente remunerada.

O libro foi desenvolvido grazas a varias residencias e o apoio de varias institucións galegas e de fóra.

É unha dobre coherencia. Non podería implicarme nunha escrita tan esixente se unha institución non sustentase esa escrita. Para facer unha escrita de calidade, necesitas tempo, pero quen o pode soportar?