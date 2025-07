Empieza el FIB: 130.000 asistentes pese al boicot por la polémica del fondo proisraelí KKR

La cantante valenciana Jimena Amarillo ha anunciado su decisión de no participar en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que comienza hoy, en protesta por la vinculación del certamen con el fondo de inversión estadounidense KKR, al que varios artistas acusan de apoyar al Estado de Israel. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la artista ha explicado que ni ella ni su equipo deseaban "formar parte de un evento sujeto a unos intereses financieros que son incompatibles" con sus valores". El mensaje concluye con un "Palestina libre" como declaración de apoyo a la causa palestina, informa Efe.

Con esta baja, ya son ocho los artistas que han cancelado su presencia en el festival por este motivo. Entre ellos figuran el puertorriqueño Residente y los españoles Judeline, Mushkaa, La Élite, Califato ¾, Camellos y Samantha Hudson.

Detalle de una pintada en una de las vías de acceso al recinto del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) que abre este jueves una edición cargada de controversia tras la renuncia de siete nombres del cartel, que se han retirado en protesta por la vinculación del festival con el fondo de inversión proisraelí KKR. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

Aun con las bajas, el FIB espera entre el jueves 17 y sábado 19 de julio a miles de 'fibers' que, pese a la polémica, esperan disfrutar de artistas y bandas que siguen en cartel. Así, el jueves se espera la presencia sobre el escenario de Thirty Seconds to Mars, Bloc Party, Olly Alexander, Ca7riel & Paco Amoroso, Shinova, La Casa Azul, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Soft Play, Hard Life, La Habitación Roja, Digitalism DJ Set, Lambrini Girls, Barry B, Chica Sobresalto, Margarita Quebrada, Melifluo, Bonaerense, Isaac Corrales, Coolnenas, Oski, Adam Beyer, DJ Tennis, HAAi, Pauza y The Basement Soundsystem.

El día 18, viernes, el recinto estará listo para las actuaciones de Foster the People, Love of Lesbian, Ginebras, León Benavente, Tiga, Maxïmo Park, Elyella, Cupido, The K’s, Javiera Mena, Dillom, Malmö 040, Los Punsetes, Ganges, La Milagrosa, Mala Gestión, Innmir, Valiente Bosque, Fat Gordon, Zaza, Colin Peters, Darío Mendez, Raxon, Luuk Van Dijk, Max Dean y Sosa.

El último día de FIB, el día 19, será el turno de The Black Keys, Viva Suecia, Tom Meighan, Siloé, Ojete Calor, Iván Ferreiro, Hot Chip DJ Set, Depedro, Ultraligera, Karavana, The Lathums, Hinds, Shego, Hey Kid, Merino, Victorias, Amatria, Ikarus, Wisemen Project, Bea Miau, Maadraassoo, Ben Sterling, Cuartero, John Talabot, Ladrillovitz y Maceo Plex.

FACUA-Consumidores en Acciónha lanzado un comunicado en el que recuerda a los usuarios que tengan entradas para el FIB Benicàssim que la modificación de su cartel tras la negativa de varios grupos y artistas a participar les da derecho a reclamar la devolución del dinero.

Los afectados por los cambios que se están produciendo en el cartel del FIB —así como de cualquier otro de estos eventos— tienen derecho a solicitar el reembolso del dinero. La asociación advierte de que las empresas no pueden negarse a ello, ya que la modificación del plantel de artistas, así como de las fechas de celebración y el emplazamiento, se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas.