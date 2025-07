El Festival Internacional de Benicàssim arranca con ambiente festivo pese a la protesta por el fondo vinculado a Israel

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ya está en marcha. La edición número 30 ha arrancado este jueves y lo ha hecho marcado por la primera protesta contra el festival debido a su vinculación con el fondo de inversión KKR, señalado por colectivos pro Palestina como colaborador con empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes. Una treintena de personas se han concentrado a las 20.00 horas en la rotonda de la Llave con pancartas, banderas y cánticos como Israel asesina, el FIB patrocina, además de repartir flyers informativos a los fibers que llegaban caminando o en coche.

La protesta ha sido por BDS Castelló y la plataforma Castelló per Palestina, que agrupa una veintena de colectivos. El sábado tienen previsto una segunda acción a las puertas del festival.

Dentro del recinto, sin embargo, el ambiente ha sido festivo y con gran afluencia, incluso mayor que la del año pasado, en una edición que espera 130.000 asistentes. Los espectadores han disfrutado de la música de grupos y artistas como Shinova, La Habitación Roja, Miss Cafeína o La Casa Azul.

La Casa Azul ha llenado de color el recinto de festivales de Benicàssim. / KMY ROS

Entre los fibers diversidad de opiniones. "Me siento un poco mal viniendo, compré la entrada hace tiempo y me lo estuve planteando. Yo hago boicot todo lo que puedo y me he prometido no comprar más entradas mientras siga el vínculo con ese fondo", apunta Ali Molina, de Granada.

Alberto Barbero, de Madrid, ha confesado no estar al tanto de la polémica. "Estoy un poco al margen de estas cuestiones; he venido por la música", explica. Miguel Benavides, fiber fiel desde hace dos décadas, ha valorado la situación: "Me fastidia que no venga Residente, pero entiendo y apoyo su decisión. Es importante que los artistas con voz se posicionen".

La polémica sigue, pero el FIB ha arrancado con fuerza y espera mantener la afluencia con nombres como Love of Lesbian, Ginebras, The Black Keys o Viva Suecia.

