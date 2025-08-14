David Bowie se hace eterno y convierte su archivo en su última obra de arte

El Victoria & Albert Museum londinense está a un paso de convertir a David Bowie, alienígena de Brixton e icono cultural sin parangón, en pieza permanente de museo: el 13 de septiembre abrirá sus puertas el 'David Bowie Centre', nuevo templo de culto artístico que custodiará, estudiará y, lo más importante, mostrará de forma gratuita el gigantesco archivo del autor de 'Hunky Dory' y 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'.

¿El traje que Peter Hall diseñó para la gira de presentación de 'Let's Dance'? ¿Los dibujos y bocetos para la portada de 'Space Oddity'? ¿El manual de instrucciones del sintetizador con el que grabó en Berlín 'Heroes'? ¿La hoja de contactos con todos los descartes para la cubierta de 'Aladdin Sane'? ¿El legendario mono asimétrico que Kansai Yamamoto diseñó para Ziggy Stardust? Todo al mismo tiempo en todas partes en el nuevo espacio que el V&A ha proyectado en el este de Londres, en el Queen Elizabeth Olympic Park.

Ropa de escenario de Aladdin Sane. Diseño de Freddie Burretti para David Bowie, 1973. Imagen cortesía del Museo de Victoria y Alberto. / Imagen cortesía del V&A

En los almacenes, esperando tanda, un asombroso surtido de trajes, instrumentos, escenografías, maquetas, letras, fotografías y memorabilia variada que recorren la vida y obra de David Robert Jones desde que publicó su primer single en 1964 ('Liza Jane', grabado junto a The King Bees) hasta que se hizo eterno con 'Blackstar', publicado solo dos días antes de su muerte, el 10 de enero de 2016.

Autoexpresión y reinvención

En total, más de 90.000 artículos para reseguir "los procesos creativos de Bowie como innovador, icono cultural y defensor de la autoexpresión y la reinvención" y que, evidentemente, no se mostrarán al mismo tiempo: el nuevo museo los irá exhibiendo de forma rotatoria de la mano de archivistas especializados y comisarios 'estrella'. Los primeros en dejar huella serán Nile Rodgers, junto a quien Bowie se dio un atracón de funk en 'Let’s Dance', y The Last Dinner Party, banda de la última hornada del indie inglés profundamente influida por el autor de 'Young Americans'.

Aspecto de una de las salas del David Bowie Centre / IDK

Rodgers, cabecilla de Chic y solicitadísimo productor, ha seleccionado piezas relacionadas con 'Let's Dance' y 'Black Tie White Noise', sus dos colaboraciones con Bowie, mientras que las autoras de 'From The Pryde' han desempolvado el repertorio de la gira de 'Station to Station', la letra manuscrita de 'Win', de 'Young Americans', y fotografías del artista realizadas por Mick Rock a principios de los 70. "Fue muy emocionante explorar el archivo de Bowie y ver de primera mano el proceso que implicó la creación de su mundo y cómo creó un sentido de comunidad y pertenencia para aquellos que se sentían marginados o alienados, algo que también es muy importante para nosotros en nuestro trabajo", aseguran Georgia Davies, Lizzie Mayland, Abigail Morris, Aurora Nishevci y Emily Roberts, integrantes del quinteto londinense, en declaraciones facilitadas por el propio museo.

Hoja de contacto de 'Aladdin Sane' / © Duffy Archive y © The David Bowie ArchiveTM

A su lado, nueve exposiciones rotatorias ahondan en la relación de Bowie con la tecnología y la ciencia ficción; destacan proyectos inacabados como su intento de adaptar '1984', de George Orwell; y reconstruyen desde su concierto en el Muro de Berlín en 1987 a la creación de personajes icónicos como Ziggy Stardust y Aladdin Sane. En este caso, el V&A ha consultado la selección con jóvenes de entre 18 y 25 años de distritos cercanos al David Bowie Centre. En palabras de la comisaria Madeline Haddon, el resultado "ofrece una perspectiva extraordinaria a través de la cual examinar cuestiones más amplias sobre la creatividad, el cambio cultural y los momentos sociales e históricos en los que Bowie vivió y trabajó".

Impacto personalizado

Para fijar el impacto y subrayar la vigencia del legado del Duque Blanco, el centro ha producido una nueva película que muestra una selección de actuaciones de toda la carrera de Bowie y una instalación interactiva que rastrea su impacto de Bowie en la cultura popular, desde la comedia 'Friends' hasta la moda de Issey Miyake pasando por su influencia en artistas como Lady Gaga, Charli XCX, Janelle Monae y Kendrick Lamar.

The Last Dinner Party, comisarias invitadas, con piezas del Archivo de David Bowie / Timothy Eliot Spurr para el V&A

Según detalla el V&A, serán cerca de 200 objetos los que se muestren de forma simultánea, aunque una de las mayores peculiaridades del nuevo centro es que se podrán realizar reservas para consultar de forma individual artículos no expuestos como instrumentos musicales, maquetas, piezas de vestuario y escenografías. Así, a poco más de un 'click' de distancia, fetiches pop como el traje azul de Freddie Burretti para el videoclip de 'Life On Mars?', la deslumbrante chaqueta de cuero rojo de 'Aladdin Sane', o el traje de boda diseñado por Thierry Mugler. Cada visitante podrá reservar hasta cinco artículos por visita. Además, cuando el centro esté en marcha, también se podrá concertar una cita previa con el equipo de archivos para consultar artículos en papel, como bocetos, escritos, letras de canciones, recortes de prensa, impresiones fotográficas, negativos y transparencias.

En 2023, el V&A adquirió el archivo de David Bowie y anunció la creación de un centro de consulta y peregrinación que corona ahora el proyecto V&A East Storehouse, un nuevo espacio de 16.000 metros cuadrados que permite visitar las vastas colecciones del museo británico, cuyos fondos suman 250.000 objetos y 350.000 libros, y reservar hora para ver de cerca algunas joyas de los archivos.

