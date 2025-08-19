La playlist del regreso de Nino Bravo

No será ninguna de ellas la canción del verano, pero seguro que en algún instante de este tórrido estio, en plena exaltación de la amistad, han canturreado en el chiringuito o en el coche alguna canción de Nino Bravo.

El 'Te quiero, te quiero', su gran exito del verano de 1969, 'Libre', 'Mi tierra' que se que suena en la megafonía de Mestalla antes de los partidos del Valencia CF o 'Un beso y una flor' con el que se cierran muchos locales, son canciones que, como buenos clásicos, no envejecen y permiten que la figura de Nino Bravo siga agrandándose.

Un ejemplo del tirón del artista fallecido trágicamente en un accidente de tráfico en 1973, con solo 28 años, es que ha sido el elegido para inaugurar el 6 de septiembre el Roig Arena en un gran concierto en el que artistas como David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Chambao, Rosario Flores Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Victor Manuel, Revolver, Pitingo, Vanesa Martín, Funambulista, La Casa Azul, Sole Giménez, La Habitación Roja, Varry Brava, Luis Cortés, Sandra Valero, Eva Ferri y Juanjo Bona repasaran su discografía y en el que, gracias a tecnología inédita y la inteligencia artificial, él estará presente.

Imagen generada con IA sobre cómo sería Nino Bravo en la actualidad / IA

En ese concierto, para el que no hay entradas, seguro que se escucharán clásicos como:

1. 'Libre' (1972)

Canto a la libertad frente a la represión franquista. Una de sus canciones más famosas, publicada en su álbum 'Mi Tierra'. Nino Bravo fallecía tan solo un año más tarde en un accidente de tráfico, por lo que ésta se trata de una de las últimas canciones de su discografía. Si bien la composición, obra de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, se creía que versaba sobre Peter Fechter (hombre asesinado al intentar cruzar el muro de Berlín) se trata de un tema que se posiciona en contra de la represión de la dictadura franquista. En un programa de televisión, Herrero afirmaba que no hacía falta mirar hacia Alemania, dado que todo lo estaban viviendo en sus propias carnes. Hoy en día, la canción es un símbolo de resiliencia y revolución.

2. 'Un beso y una flor' (1972)

Clásico sobre despedida y esperanza. La canción más escuchada de Nino Bravo forma parte de su tercer LP de estudio, que lleva el mismo título. Se trata de una canción sobre la partida, el desarraigo y los sentimientos asociados con dejar atrás el hogar y empezar una nueva vida lejos de todo lo conocido. Para acompañarla, el cantante publicaba la composición junto a un videoclip grabado en Islas Baleares a petición del Ministerio de Información y Turismo, como parte de una estrategia de promoción cultural de España en época de aperturismo franquista. Llegó a ser número 1 de los 40 Principales en abril de 1970.

3. 'Te quiero, te quiero' (1970)

La canción que catapultó a Nino Bravo al estrellato, y que también da título a su álbum debut, editado bajo Polydor. Después de varios singles sin demasiado éxito, el artista consiguió grabar el tema sin mucha confianza por parte de su equipo discográfico. 'Te quiero, te quiero' ya había sido interpretada antes por Raphael o Lola Flores, aunque no fue un single representativo para ninguno de los dos, lo que permitió que el valenciano se apropiase de esta como símbolo poco después de su participación en 'Pasaporte a Dublín', el mencionado programa de TVE en el que se seleccionaba al representante de España en Eurovisión.

4. 'América, América' (1973)

Forma parte de '…y volumen 5', el quinto y último trabajo discográfico del cantante valenciano, editado póstumamente meses después de su muerte. Con un tono épico, esta canción se convirtió en un himno para los emigrantes españoles, exiliados en plena época franquista, que habían rehecho su vida al otro lado del charco.

5. 'Mi Tierra' (1972)

Interpretada por Nino Bravo como representación española en el VII Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro, donde obtuvo el segundo puesto. Aunque empató con el representante estadounidense, el voto decisivo del presidente del jurado se inclinó hacia el norteamericano, lo que causó el descontento del cantante español.

6. 'Cartas Amarillas' (1972)

Incluida en su álbum 'Un beso y una flor', fue la primera canción que Juan Carlos Calderón compuso para él, y destaca por ser una de sus mejores baladas románticas. Con un inicio pianístico que evoca a Chopin, la canción narra con melancolía la historia de un amor perdido, recordado a través de cartas envejecidas por el tiempo.

7. 'Noelia' (1972)

Aunque muchos la asocian con una musa imaginaria, lo cierto es que está inspirada en Genoveva Noelia Afonso, Miss España en 1969 y Miss Europa un año después. La canción, escrita por Augusto Algueró, surgió, según cuenta la leyenda, como una declaración camuflada del compositor, entonces casado con Carmen Sevilla. Nino Bravo, ya convertido en un ídolo, la interpretó como un canto al amor platónico.

8. 'Esa será mi casa' (1970)

Compuesta en 1969 por Carmen Fons, Enrique Carnicer y Álvaro Sebastián con motivo de la actuación de Nino Bravo en el programa Pasaporte A Dublín de TVE, cuyo ganador, Julio Iglesias, participó en el festival de Eurovisión al año siguiente. El tema se publicó como cara B de 'Te quiero, te quiero', canción con la que logró el éxito nacional.

9. 'Como todos' (1969)

El primer sencillo de Nino Bravo, compuesto por Manuel Alejandro e incluido en un single doble del que también formaba parte 'Es el viento'. Marcó el inicio de su carrera en solitario.

10. 'Voy buscando' (1972)

Escrita por el dúo José Luis Armenteros y Pablo Herrero, fue incluida en su cuarto álbum, 'Mi tierra'. La canción es una balada romántica que narra la búsqueda del amor y la esperanza de encontrar a una persona especial.

El orden, según lo más escuchado, corrresponde a un análisis publicado en junio por SMusic (Santander SMusic). El artista cuenta con más de 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y temas como 'Un beso y una flor' acumulan 114 millones de escuchas en la plataforma.

