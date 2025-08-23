En Isla Cristina
Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva
El artista se levantó con una sonrisa y continuó con su espectáculo
EP
Manuel Carrasco actuaba este viernes en Isla Cristina, Huelva, en el marco de su ira 'Tour Salvaje' y allí sufría un pequeño incidente encima del escenario. Dándolo todo ante su público, el artista sufrió una caída mientras interpretaba uno de sus temas y que desataba la preocupación entre su público.
Con la sonrisa que le caracteriza, Carrasco se levantó al segundo y siguió con su espectáculo demostrando ante sus espectadores que se había tratado de un traspiés que no había tenido ninguna importancia.
Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y que ha servido para que muchos de sus fans hayan creado memes con la caída tirando de sentido del humor. Un pequeño incidente que no frenó la energía del cantante, que además de salir ileso puso a su público en pie con su impresionante show.
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Onuetu, rumbo a Estados Unidos y en 'rebeldía' con el Obradoiro
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)