Llega 'Parker, La presa', el nuevo cómic del mítico personaje de Richard Stark

El lanzamiento del cómic Parker, La presa, es una pequeña gran alegría para la vuelta al cole. El guión de Doug Headline y los dibujos de Kieran, renuevan el eco en viñetas del famoso personaje creado por el maestro de la novela negra Richard Stark, alias de Donald E. Westlake (Nueva York, 1933-2008).

Publicado por Astiberri, Parker, La presa, libro elaborado con cuatro manos francesas, aparece editado aquí en tapa dura (cartoné) en formato de 23 x 30,2 cm. Sus 110 páginas en gris y azul conectan con el imaginario de quienes disfrutamos Parker integral. Tomo 1 (Astiberri, 2021) y/o Parker integral. Tomo 2 (Astiberri, 2022), entregas previas que incluyen cuatro adaptaciones al cómic de otros tantos relatos hechas por el fallecido Darwyn Cooke (Toronto, Canadá, 1962 - Florida, EEUU, 2016).

Robo a un banco

Dentro de la narrativa en clave de thriller clásico, un tebeo como este te hace salivar ya antes de empezarlo a poco que tengas querencia por este género. "Parker fue el último en entrar al banco", así reza el primer bocadillo de este cómic, tras un dibujo a doble plana que nos lleva hasta la pequeña ciudad de Iowa llamada Cedar Falls, y hasta los EEUU del año 1969.

Y antes de esa primera frase, nos topamos con el exterior de la fachada de una entidad bancaria, frente a la cual hay aparcado un furgón de máxima seguridad. ¿Clásica escena noir norteamericana? Sí, pero también eficaz para poner en marcha el motor de la imaginación, alimentada tanto por la literatura como por el cine y llevada hacia adelante por el pulso de este cómic lleno de persecuciones y fronteras morales difusas.

Por cierto, el 1 de octubre está previsto el estreno de Play Dirty, película de acción dirigida por Shane Black y protagonizado por Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar, que supone una nueva adaptación cinematográfica de las desventuras literarias de Parker.

Avance

En cuanto se ha lanzado Parker, La presa, han aparecido ya algunas reacciones positivas en el sector. Desde From Hell Cómics escriben en X: "Que entre tanto lanzamiento no pase desapercibido este cómic publicado por Astiberri , que parece seguir la línea de las adaptaciones de Darwyn Cooke".

Descargar un avance del cómic Parker, La presa