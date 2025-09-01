Las 15 novelas 'young adult' para leer este septiembre

Con el fin del verano y la vuelta a la rutina, las novedades editoriales también vuelven a la carga. Entre las novedades más destacadas de este mes nos encontramos con la nueva novela romántica de Alice Kellen, quien recientemente ha anunciado varias adaptaciones a la gran pantalla de sus exitosas novelas 'Todo lo que nunca fuimos' y 'El mapa de los anhelos' (Planeta); la traducción de 'Silvercloak' (Umbriel) y 'Anatema' (Plaza y Janés); y el cierre de la bilogía romántica con toques fantásticos de Paula Ramos.

Este es el listado de las 15 novelas 'young adult' más esperadas de septiembre, ordenadas por fecha de publicación:

1. 'Silvercloak: La profecía' Autora: L. K. Steven Editorial: Umbriel Páginas: 544 Precio: 25,50 euros Fecha de publicación: 2 de septiembre

Septiembre empieza fuerte con una de las novedades más esperadas del mundo 'booktok': la traducción de 'Silvercloak. La profecía' de L.K. Steven. En ella nos encontramos una novela fantástica en la que la protagonista se infiltrará en la oganización de los Lunas de Sangre para acabar con ella desde dentro y vengar así la muerte de sus padres. Saffron, se adentrará en su mundo y empezará a ver cómo tiene que cometer actos atroces para mantenerse con vida, entre ellos enfrentarse a bandas rivales y siniestras redes de contrabando. Asimismo también tendrá que confrontar sus sentimientos hacia el hijo del cabecilla, quien tiene un pasado oscuro y existe una profecía que predijo que él moriría a manos de ella. La novela ofrecerá una versión especial limitada en tapa dura con sobrecubierta y cantos pintados para la ocasión.

2. 'Sigue lloviendo' Autora: Alice Kellen Editorial: Planeta Páginas: 208 Precio: 17,90 euros Fecha de publicación: 3 de septiembre

La española Alice Kellen se manteiene en el panorama 'new adult' con una historia de amor de una pareja que se amó con mucha intensidad, pero que acabó en un divorcio devastador para ambos, obligándose a reconstruirse el uno sin el otro. En un intento de seguir adelante, sus caminos se vuelven a cruzar y los sentimientos vuelven a florecer entre la nostalgia y el dolor que empañan (o no) el deseo y el amor que siguen teniéndose el uno al otro. Víctor lo tiene claro. Sara no tanto. Porque hay heridas que nunca se cierran, recuerdos que nunca se borran y sentimientos que nunca mueren del todo.

3. 'El lobo y la serpiente' Autora: Rebecca Robinson Editorial: Besties Books (Ediciones Martínez Roca) Páginas: 480 Precio: 23,90 euros Fecha de publicación: 3 de septiembre

La novela debut de Rebecca Robinson llegará a España el 3 de septiembre para conquistar a las lectoras de la fantasía oscura. La primera entrega de la trilogía 'Herencia oscura' presenta a Vaasa Kozár, quien está convencida que la muerte la acecha tras notar que la magia que acabó con su madre ha despertado en ella. Su hermano decide comprometerla con el Reid de Mireh, un gobernante extranjero, con la esperanza de que la inminente muerte de Vaasa le sirva para invadir su nación; pero ella no quiere ponérselo más fácil y accede al matrimonio para escapar de él ipso facto. Para su sorpresa, Reid es un rival más listo de lo que pensaba y se ofrece a contarle todo lo que sabe sobre la misteriosa magia que corre por sus venas a cambio de que le ayude a hacerse con el poder.

4. 'Llámalo como quieras' Autora: Alissa Derogatis Editorial: Crossbooks Páginas: 352 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 3 de septiembre

Alissa Derogatis llega este mes con la promesa de ser la Dolly Alderton juvenil del momento. En su novela romántica 'Llámalo como quieras' nos presenta a Sloane Hart, una romántica que cree que el amor no existe desde el divorcio de sus padres y que por ello renuncia a las citas. Decide centrarse en la universidad, convertirse en escritora y mudarse a Nueva York, un plan perfecto aparentemente, hasta que aparece Ethan Brady, quien no está dispuesto a hablar mucho de sí mismo ni dejar que nadie se le acerque. Cuando empiezan a salir juntos en una relación sin etiquetas, ambos lo hacen sabiendo que no durará, pero ella no puede evitar imaginar un futuro con él y Ethan es incapaz de darle el compromiso que necesita. Sloane tendrá que luchar por su amor, o aprender que, simplemente, hay cosas que no están destinadas a ser.

5. 'De rodillas' Autora: Navessa Allen Editorial: Ediciones B Páginas: 368 Precio: 21,90 euros Fecha de publicación: 4 de septiembre

La segunda parte del exitoso 'dark romance' de Navessa Allen, 'A oscuras', vuelve a enganchar a las lectoras con la historia de Nicco Trocci y Lauren Marchetti. Él decidió mantener las distancias durante el instituto porque era "terreno prohibido", pero ahora que ha pasado el tiempo descubre que la chica tímida y estudiosa que recordaba ya no existe y que ahora es una mujer exitosa con una plataforma llena de imágenes provocativas y una misteriosa conexión con un club nocturno. Por otro lado, Lauren siente curiosidad por el misterioso desconocido con el que habla a través de sus redes, pero a medida que avanzan sus conversaciones nota (y se preocupa) de sentir algo más por ese hombre al que aún no conoce.

6. 'Anatema' Autora: Keri Lake Editorial: Plaza y Janés Páginas: 680 Precio: 24,90 euros Fecha de publicación: 9 de septiembre

La fantasía gótica que arrasa en TikTok llega a España con evento literario y edición especial incluídos. En la novela de Keri Lake, Maevyth se ve obligada a cruzar la frontera prohibida hacia un mundo de magia sombría y criaturas siniestras, entre ellas, un asesino destinado a protegerla. Solo los locos o los desterrasdos se adentran en el Bosque Voraz, donde los pecadores van a parar, sin embargo una ragedia fuerza a la protagonista a cruzar el arco de huesos que se oculta en su interior y acaba en un mundo oscuro y mágico. En Etiria, solo el Escorpión, el asesino más temido del rey, podrá protegerla de los brujos que intentan darle caza; y conforme avanzan en su camino, una peligrosa atracción amenaza con consumirlos. Maevyth no tardará en descubrir que, para sobrevivir al bosque, deberá convertirse en lo más aterrador que hay en él.

7. 'Sunlight' Autora: Devney Perry Editorial: RBA Lit Páginas: 384 Precio: 19,90 euros Fecha de publicación: 10 de septiembre

La segunda parte de la serie que empezó con 'Crossroads' explica la historia de una mujer que llega a Montana decidida a empezar de nuevo, pero su encuentro con Jax Haven -uno de los atractivos dueños del rancho donde va a trabajar- pone a prueba sus planes. Lo que comienza como una atracción inesperada se convierte en una noche inolvidable y, poco después, en una noticia que lo cambia todo: un bebé en camino. Enmarcada en un paisaje rural y cargada de emociones, esta novela romántica explora los giros del destino, las decisiones que marcan una vida y el poder del amor cuando menos te lo esperas.

8. 'Déjame atrás' Autora: K.M. Moronova Editorial: Sombras Páginas: 352 Precio: 22 euros Fecha de publicación: 16 de septiembre

Otra de las traducciones más esperadas es la de K.M. Moronova quien nos presenta un mundo marcado por la oscuridad y la guerra en 'Déjame atrás'. En la novela, Nell Gallows, única superviviente de su escuadrón, es enviada a una nueva misión con el temido equipo Malum, que la rechaza por su pasado. Lo que debía ser una última noche de libertad se convierte en una complicación mayor cuando descubre que su aventura de una noche es su nuevo y despiadado superior, Bones. Forzados a colaborar en una misión que se desmorona, Nell y Bones tendrán que enfrentarse no solo a sus demonios -reales y metafóricos-, sino también a una atracción que amenaza con romper las barreras que tanto se esfuerzan en mantener. Un romance oscuro y lleno de tensión en medio del caos, donde la confianza puede ser la única salvación.

9. 'El cuaderno de los amores perdidos' Autora: Paula Ramos Editorial: RBA Lit Páginas: 384 Precio: 20,90 euros Fecha de publicación: 17 de septiembre

Paula Ramos publica el cierre de la bilogía de 'Amor en borrador'. En la novela, la protagonista, Skye, está atrapada entre la página en blanco y los mundos que una vez creó, con una misión imposible: terminar sus historias antes de que llegue suceda otra vez lo de Beltane o enfrentarse a un destino dictado por la magia. Con una pluma encantada, romances inacabados y la amenaza de vivir sus propias tramas, la escritora se ve arrastrada a sus propios universos, donde la línea entre ficción y realidad se difumina. En medio de aventuras, sentimientos contradictorios y dos protagonistas que reclaman su corazón, Skye aprenderá que la inspiración no siempre nace del pensamiento, sino que a veces hay que vivir para poder escribir.

10. 'El caballero muerte' Autora: Cassandra Clare Editorial: Crossbooks Páginas: 608 Precio: 20,95 euros Fecha de publicación: 17 de septiembre

El fenómeno de Cassandra Clare, autora de 'Cazadores de sombras', vuelve con la segunda parte de su saga fantástica 'new adult' por todo lo alto: un matrimonio de conveniencia, una pasión prohibida y una profecía cumplida. Kel Saren se encuentra atrapado entre dos mundos, y para proteger a su príncipe debe encontrar a los culpables de una masacre en el palacio real, y las únicas pisata slas tiene El caballero muerte, un criminal que gobierna el submundo de Castellane. Mientras tanto, Lin Caster tiene que afrontar las consecuencias de haberle salvado la vida a su amiga y dar la cara perpetuando la mentira de que es la Diosa Renacida. Lo que no se espera es que el príncipe Conor ponga a prueba sus poderes cuando le pide que cure a su Rey, quien está atrapado por una magia ancestral y terrible. Mientras la tensión latente en Castellane alcanza su punto álgido, Lin y Kel deben decidir en quién confiar cuando cualquier paso en falso puede significar la muerte, o peor.

11. 'Enigma' Autora: Runyx Editorial: Ediciones B Páginas: 496 Precio: 23,90 euros Fecha de publicación: 18 de septiembre

El 'dark romance' está de vuelta cuando Runyx, autora de 'El cazador' y 'Gothikana', saca una novedad. Esta vez, vuelve con una historia de 'dark academia' llena de misterio y ambientada en una oscura institución plagada de fantasmas y secretos, en la que un amor peligroso deberá enfrentarse a todo. En 'Enigma', Salem Salazar llega a la universidad para resolver el misterio tras la muerte de su hermana, pero una vez allí su vocación por la medicina forense la lleva a descubrir que hay muchas más muertes inexplicables en el campus. La búsqueda la lleva por un camino peligroso y hasta una sociedad secreta, y hasta Caz, otro enigma que resolver. El joven es consciente también de que existen fuerzas mortales que mueven los hilos de la institución, y acabará trabajando con Salem para obtener las respuestas que buscan, y sobrevivir.

12. 'Una maldición tallada en hueso' Autora: Danielle L. Jensen Editorial: Hidra Páginas: 448 Precio: 24,95 euros Fecha de publicación: 22 de septiembre

La autora superventas número 1 del New York Times, Danielle L. Jensen, publica la esperada segunda (y última) parte de la novela fantástica 'Un destino teñido de sangre', inspirada en la mitología nórdica. En ella nos encontramos con una guerrera legendaria que tendrá que luchar por romper las cadenas de una profecía y decidir su destino: el secreto de su ascendencia divina ha sido revelado y tiene ante sí un futuro en el que verá miles de vidas llegar a su fin por culpa de la magia de su sangre. Freya, desesperada por evitar ese oscuro destino, se arriesgará a formar una alianza con el mayor enemigo de Skaland y, a su vez, mantener a raya a su rabia y a Bjorn a su lado para evitar la guerra que se avencina. A medida que se acerca la guerra, dioses y mortales deberán elegir bien sus armas. Pero la mayor batalla de Freya es consigo misma. Con la magia de dos diosas en sus venas, deberá decidir si será el escudo que proteja a su gente o la maldición que los destruya.

13. 'Aurora' Autora: Nerea Llanes Editorial: Crossbooks Páginas: 656 Precio: 22,95 euros Fecha de publicación: 24 de septiembre

El desenlace de la bilogía de 'La Academia' de Nerea Llanes ya está aquí. En 'Aurora', Rain ya no es la chica buena e inocente que entró en la academia, y ahora está dispuesta a conseguir lo que quiere: descubrir qué le ocurrió a su amiga Maya. Pero, cuanto más se adentra en el juego del poder tras entrar en el exclusivo club de política, más teme en quién se está convirtiendo. Mientras tanto, Ash Blake se hunde más y más en una espiral de autodestrucción de la que ni siquiera Kane sabe cómo rescatarlo. Rain y Ash deberán elegir entre el poder, la venganza, o aquello que más aman.

14. 'Alessandro Romano. La bestia' Autora: Elisabeth Sea Editorial: Matchstories (Esencia) Páginas: 448 Precio: 17,90 euros Fecha de publicación: 24 de septiembre

En este 'retelling' oscuro de 'La Bella y la Bestia' ambientado en el mundo de la mafia, la fiscal Isabella Lafevre se convierte en la pieza clave de un juego letal tras la muerte de la prometida de Alessandro Romano, alias la Bestia y líder implacable de la Cúpula. Lo que comenzó como una caza entre enemigo y perseguidor se transforma en una batalla de poder, deseo y lealtades rotas, donde la línea entre la justicia y la supervivencia se desdibuja. En un universo donde amar puede costarte la vida, Isabella deberá decidir si puede escapar de la Bestia, o si su destino es reinar a su lado.

15. 'Alchemised' Autora: SenLinYu Editorial: Montena Páginas: 1056 Precio: 25,95 euros Fecha de publicación: 30 de septiembre

En su novela debut de fantasía oscura, SenLinYu complace a todas las fans de 'Harry Potter' con una historia que recordará a los 'fanfics' de 'dramione', que relatan una hipotética relación entre Hermione, amiga de Harry, y Draco, el Slytherin moralmente gris. También inspirado en 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood, la autora adentra al lector en una historia de una mujer sin memoria que lucha por sobrevirir en un mundo de necromancia y alquimia devastado por la guerra, y al hombre encargado de devolverle los secretos más oscuros de su pasado. Sus amigos y aliados de la Resistencia han sido brutalmente asesinados, sus habilidades, reprimidas, y el mundo que conocía, destrozado. Es por ello que para recordar, envían a Helena al Sumo Inquisidor, uno de los nigromantes más poderosos y despiadados de este nuevo mundo. Atrapada en su mansión derruida, la lucha de Helena (la de proteger su historia perdida y la de preservar los últimos jirones de su persona) apenas ha comenzado, pues su cárcel y carcelero esconden sus propios secretos que tendrá que desvelar en algún momento.

