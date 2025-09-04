Cine
'Scarlett', una versión mágica de 'Hamlet' en anime, cala hondo en Venecia
Lo nuevo del japonés Mamoru Hosoda, ‘Scarlett’, es una nueva versión de ‘Hamlet’ que convierte el personaje titular en una chica
Nando Salvà
El japonés Mamoru Hosoda lleva toda su carrera creando fantasías anime increíblemente imaginativas y estilizadas -películas como ‘Summer Wars’ (2009), ‘El niño y la bestia’ (2016) y ‘Belle’ entre ellas- con el fin de explorar dinámicas familiares y retratar con belleza asombrosa el traumático proceso de hacerse mayor. También presentado fuera de concurso en el certamen veneciano, su nuevo largometraje cumple esa doble misión reinventando uno de los grandes clásicos de la literatura universal.
En concreto, ‘Scarlett’ es una nueva versión de ‘Hamlet’ que no solo convierte el personaje titular en una chica sino que, en lugar de dotarlo de la capacidad para comunicarse con el fantasma de su padre como originalmente hizo Shakespeare, lo sitúa junto a todos los muertos de la historia en un limbo ubicado entre el cielo y el infierno y aparentemente diseñado como una mezcla del Poniente de ‘Juego de Tronos’ y la Tierra Baldía de la saga ‘Mad Max’. Allí, mientras trata de vengar la muerte de su padre asesinando a su tío, la joven se cruza con un enfermero procedente del mundo moderno -es complicado- que le muestra la posibilidad de un futuro sin odio ni sed de retribución.
Como de costumbre en su cine, Hosada se muestra extraordinariamente habilidoso tanto en el manejo de las escenas de acción como en el de la emoción; ‘Scarlett’ no solo rebosa imaginación y energía visuales, sino que las usa para calar sorprendentemente hondo. “Mientras somos testigos de conflictos desgarradores en todo el mundo, creo que tomar la elección de vivir juntos en armonía es lo que nos conducirá hacia algo mejor”, afirma el maestro nipón. “Es lo que he querido proponer haciendo esta película”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial
- Abre unha residencia universitaria no corazón histórico de Santiago: Loureiros Dorm
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Falece a histórica militante África Leira Sanmartín