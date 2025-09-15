Paco León: "Dirigir la película de 'Aída' es como un polvo de ex, no conviene pero apetece"

"Sólo hay una cosa superior a ser de Sevilla y es ser de Cádiz". Por la mañana, Paco León (Sevilla, 1974) había dejado en el encuentro con los medios del South Festival una de esas frases con las que el público local se derrite. No por ojana, que diría un sevillano como él, sino por admitir que "Cádiz es la capital del ingenio". Cádiz, ha dicho, también la siente como algo propio. "Me siento un profeta en mi tierra y eso siempre es complicado". Más allá del piropo, los gaditanos tenían ganas de encontrarse con unos de esos personajes a los que el público en general lleva viendo crecer al otro lado de la pantalla. "Ha sido increíble la acogida. Calurosa, calurosa", compartía desde el escenario del Gran Teatro Falla tras recibir el premio de manos de su amiga y compañera en la serie Melanie Olivares. Calor real. Aire acondicionado inexistente.

Las razones del South Festival para conceder este Premio de Honor del festival son muchas: talento creativo, curiosidad, inquietud, reslpado del público, múltiples de premios... ¿Cómo se corresponde a una distinción así?

"Esto es una papeleta... hay que estar a la altura. Uno no sabe cómo corresponder, uno hace lo que puede, intento devolver esa fidelidad del público, pero este año hemos encontrado que esa forma de devolver el cariño tiene que ver con la serie. Yo he hecho muchas cosas, pero básicamente lo que más ha calado ha sido Aída. El Luisma me ha dado todo esto. Por supuesto he hecho lo que me ha dado la gana porque si no, no estaría aquí. Esto es como un polvo de ex, apetece pero no conviene. Te dicen que no vas a volver a sentir lo mismo... pues un polvo más tenía", ha contado ante un público entregado sobre el próximo estreno de Aída y vuelta, el regreso de los personajes de Esperanza Sur a lo grande. A la gran pantalla a partir del 30 de enero.

Patio de butacas del Gran Teatro Falla en la gala homenaje a Paco León. / El Correo

La velada se ha completado con la emisión de un capítulo apenas conocido de la serie que estuvo 10 años en antena durante 13 temporadas: el capítulo 48, El cielo puede esperar, estrenado en 2005. "Fue muy polémico en su día y la cadena lo censuró y decidió no reponerlo nunca más y mira que se han repetido veces los capítulos". Aída vive un affaire con el nuevo cura que había llegado al barrio... Hace 20 años de esto. Con la iglesia se topó entonces. Paco León se ha despedido del escenario como lo hacen los gitanos "Salud y libertad"- Sea.