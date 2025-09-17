La Cúpula publica "Las crónicas de Odio (volumen 5)", cómic de Peter Bagge

La Cúpula, editorial catalana donde trabaja la gallega Natalia Mosquera, acaba de publicar en España el libro titulado "Las crónicas de Odio (volumen 5)", cómic de Peter Bagge, donde el historietista estadounidense junta una colección de viñetas con su irreverente humor cuál retrato de la Generación X.

Material extra

Aparte de las aventuras seriadas de Buddy, Lissa y compañía, con el rock muy presente como trasfondo, las 200 páginas de "Las crónicas de Odio (volumen 5)" recopilan ilustraciones y artículos relacionados con la saga que fueron creados para otros libros y revistas, así como historietas, juguetes, y más material que extra respecto a lo que es una edición estándar. Entre ese contenido atípico, están párrafos donde el propio autor habla de sus criaturas, tanto de cada protagonista de sus viñetas como de cada figura secundaria.

Es un tebeo que se presenta como "la colección definitiva" de la alocada comicidad de "Odio" y, desde luego, es un volumen es muy completo y recomendable para fans del humor políticamente incorrecto.

Visitó una librería de Santiago

Pío Barreiro, de la librera Komic, local clave en Compostela al hablar de cómics, recuerda así el paso del historietista estadounidense por Compostela: "En 2022, vino Peter Bagge, conocido en los cinco continentes... una visita sorprendente", indicó hace meses para un reportaje previo en EL CORREO GALLEGO, en el que mostró su admiración por este autor nacido en Peekskill (EEUU) en 1957 y formado en la School of Visual Arts de Nueva York.