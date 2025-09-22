Cynthia Nixon, Mark Ruffalo y otras celebridades piden el boicot a Disney tras la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunció la semana pasada la cancelación "indefinida" del 'Jimmy Kimmel Live', uno de los 'late night' más populares del país. La decisión llegó tras la polémica generada por los comentarios del presentador sobre el expresidente Donald Trump y el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Durante su monólogo el pasado lunes, el cómico acusó al movimiento MAGA (siglas del eslogan "Make America Great Again" -"Haz a América grande otra vez"- popularizado por Trump) de tratar de obtener rédito político al asesinato de Kirk. "El fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA está intentando desesperadamente de tildar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político", declaró Kimmel.

Ahora, la propietaria de la cadena, Disney, está sufriendo las presiones de trabajadores del mundo del entretenimiento y personajes públicos. Cientos de trabajadores de Hollywood, desde guionistas, hasta 'showrunners', actores y cineastas, se manifestaron el pasado jueves delante de la oficinas de Walt Disney Studios, en California, para protestar por la suspensión del 'talk show'.

Boicot a Disney

También muchas celebridades, algunos rostros importes de Disney, han llamado al boicot. La actriz Tatiana Maslany, protagonista de 'She-Hulk: Abogada Hulka' (serie que, de hecho, se emitió en Disney+), ha publicado una imagen de sí misma en el rodaje de la ficción mostrándose en contra de la plataforma: "'¡Cancelad vuestras suscripciones a Dinsey+, Hulu y ESPN!".

La intérprete de 'Sexo en Nueva York', Cynthia Nixon, ha aparecido en sus redes sociales dando de baja su suscripción a Disney+ y Hulu, a la vez que ha animado a sus seguidores a no ir a los parques temáticos y cruceros de la compañía: "Amo los contenidos de Disney, pero amo aún más la Primera Enmienda".

Por su parte, Marisa Tomei, la tía May en las películas de 'Spiderman' de Tom Holland (coproducidas por Marvel Studios, propiedad de Disney) compartió una publicación en la que se pedía el boicot a Disney y a todas sus propiedades.

Damon Lindelof, responsable de la exitosa serie de 'Lost', emitida en ABC, ha asegurado en sus redes sociales que dejará de trabajar con la empresa hasta que vuelva el programa: "Me entristeció, impresionó y enfadó la suspensión y espero que se acabe pronto. Si no ocurre así, no puedo estar trabajando conscientemente para la compañía que lo impuso", compartió.

Mark Ruffalo, conocido por interpretar a 'Hulk', dentro del universo Marvel, compartió en una publicación de Threads una noticia en la que se confirmaba la caída de acciones de Disney tras la polémica. "Van a bajar mucho más si cancelan su programa. Disney no quiere ser el responsable de romper América".

El locutor de radio Howard Stern ha asegurado que ha cancelado su suscripción de Disney+ porque no quiere apoyar la posición que ha tomado la compañía respecto a Kimmel. "Es una lástima que ABC tenga que estar en esta situación. No deberían estar en esta situación. Me compadezco de ellos. Pero alguien tiene que dar un paso al frente y decir: '¡Basta ya! No nos vamos a rendir'", ha expresado en su programa.

