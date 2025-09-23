Óbito
Muere Claudia Cardinale, icono del cine italiano
EFE
París
La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.
