Las 10 novelas finalistas de un Premio Planeta 2025 de recórd

Empieza la cuenta atrás para la gran cita literaria del próximo miércoles (15 de octubre) por la noche en Barcelona, la gala del LXXIV edición del Premio de Novela Planeta. La secretaria del jurado ha comunicado la lista de las 10 novelas finalistas, escogidas entre las 1.320 obras presentadas, una participación histórica. Del total de candidaturas, según los datos, por provincias, 7 llegaron desde Coruña, 3 de Ourense y 4 de Pontevedra. Esta cita es uno de los grandes momentos del año del mundo de los

Aspirantes

De cara a la edición de este año, se citan como las obras finalistas estos títulos y su respectiva autoría (o seudónimo): Todos ríen, de Noelia Espinar; Ghosting, de Salva Rubio; Por su gran culpa, de Mauro Corti; No es tan fácil morir de amor, de Elvira Torres (seudónimo); ¿No es hermosa la luna?, de Selene Noctis (seudónimo); Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste, de Keith Astra (seu.); El color de la lluvia, de Sofía García (seu.); La muerte de la diosa, de José Antonio Ariza; El destino en la esfera de un reloj, de Enrique Alejandro Santoyo Castro; y Donde se escriben los nombres, de Blanca Montoya Landa.

Jurado

El acto de concesión del galardón se celebrará el próximo miércoles 15 de octubre, en Barcelona, durante la tradicional cena literaria que tendrá lugar en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El Jurado de esta edición está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López (directora de Editorial Planeta y secretaria con voto de este elenco).

Dotación y fallo

El Premio Planeta de Novela 2025 otorgará 1.000.000 de euros a la obra ganadora y 200.000 euros a la finalista. En el año previo, Paloma Sánchez-Garnica fue la autora ganadora del Premio Planeta 2024 gracias a Victoria (finalistas fue Beatriz Serrano, con Fuego en la garganta). El fallo se podrá seguir en streaming en www.premioplaneta.es, www.planetadelibros.com y www.casadellibro.com, a las 23 h.