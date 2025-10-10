El valenciano Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa

Francisco Cerdà Arroyo (Paco Cerdá) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2025, por su obra ‘Presentes’ (Alfaguara), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por “la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial”.

Asimismo, el jurado ha señalado que ‘Presentes’ es “una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez”.

Investigación y narración

El jurado también ha destacado que Paco Cerdà -que inició su carrera profesional como periodista de Levante-EMV-, “combina la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto. Su mirada se dirige a los invisibles de la historia —los que nunca tuvieron voz— y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, con la que demuestra que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza. ‘Presentes’ nos propone una historia tan aterradora como emocionante en la que el lector se ve inmerso en un peregrinaje lleno de detalles”.

El premio reconoció en su pasada edición a Raúl Quinto, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas, entre otros.

Biografía

Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985) es periodista y escritor. Ha trabajado como reportero en el diario Levante-El Mercantil Valenciano y ha colaborado con la Cadena SER. Escribe en el diario El País y en Cuadernos Hispanoamericanos. Además, imparte clases de ‘No Ficción’ en la Universitat de València.

Entre sus obras están ‘14 de abril’, Premio de No Ficción Libros del Asteroide 2022, Premio de la Crítica Valenciana y Premio de las Librerías de Navarra; ‘El peón’, Premio Cálamo al Libro del Año 2020 y finalista del Premio al Mejor Libro Extranjero de Francia y de los galardones Avignonnais, Virevolte, Ville d'Arles y Pierre-François Caillé; ‘Los últimos’ (2017); y ‘Presentes’ (2024), ganadora del Premio Ojo Crítico de Narrativa 2024.

Su obra ha sido traducida al francés y al catalán.

Cerdà fundó y dirigió la editorial La Caja Books.

Jurado

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado:

Dolores Corbella Díaz, propuesta por la Real Academia Española.

Vicenta Tasa Fuster, por la Academia Valenciana de la Lengua / Acadèmia Valenciana.

María Pilar Castro Pérez (Pilar Castro), por la Asociación Española de Críticos Literarios.

Eduardo Becerra Grande, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Noemí González Sabugal (Noemí Sabugal), por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE).

Juan Caño Díaz, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Jesús Miguel Díaz Álvarez, por el Centro de Estudios de Género de la UNED.

María Magdalena Anglès Marín (Magda Anglès), por el Ministerio de Cultura.

Raúl Quinto Díaz, autor galardonado en la convocatoria anterior.