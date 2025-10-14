El Premio Planeta 2025, icono de un sector «donde el papel está más vivo que nunca», revela este miércoles la novela ganadora

Un galardón literario tan especial como el Premio Planeta de Novela precisa lugares singulares, y la rueda de prensa de hoy en Barcelona previa al fallo que se revela mañana, se ha hecho este mediodía en el Palau de la Música Catalana, "el único auditorio de concierto, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, ha dicho el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras.

Datos de Galicia y del récord

Antes de la gala de este miércoles por la noche en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (23 h., hora del fallo), Crehueras y más protagonistas de este certamen cuyo galardón está dotado con un millón de euros (y 200.000 € para la obra finalista), han repasado su visión del sector editorial y de la tacada de diez libros que aspiran a esta distinción literaria creada en 1952.

En 2024, el triunfo fue para Paloma Sánchez- Garnica, con la novela titulada Victoria, y el lugar de finalista para Beatriz Serrano, con Fuego en la garganta.

De cara a esta edición del Premio Planeta de Novela, se ha registrado una participación de récord, con 1.320 obras presentadas. Del total de candidaturas, según los datos, por provincias, 7 llegaron desde A Coruña, 3 de Ourense, 4 de Pontevedra y ni una sola desde Lugo.

Datos positivos

“En este año vamos a superar los 46 millones de libros vendidos, y, en la historia del premio se han presentado 29.000 originales…”, ha señalado el presidente del Grupo Planeta.

“El libro goza de muy buena salud y este año, y según datos del gremio de editores, por primera vez más del 65% de la población dice que lee, y en el target de 14 a 24 años, ese hábito de lectura crece un 10 %, ya que el 75% de los jóvenes está leyendo (84 % en el caso de las mujeres)”, ha añadido Creuheras antes de aludir a la disruptiva llegada de la Inteligencia Artificial (IA).

“La IA no suplirá nunca ni el talento ni la capacidad de creación de los autores pero hoy está en riesgo la propiedad intelectual de los autores, y es algo a lo que hay que dedicar mucho tiempo para tomar resoluciones al respecto”, ha subrayado antes de apelar a que las instituciones europeas legislen al respecto “para proteger los derechos de propiedad intelectual”.

Mercado en alza en papel y librerías

El director del área de libros del Grupo Planeta, Jesús Badenes, ante un auditorio con cerca de un centenar de periodistas presentes, ha ahondado en su radiografía del sector de los libros en España.

“En 2024, el mercado de libros cerró con un crecimiento de libros físicos del 9,8 %, medida por GFK Nielsen (entidad que audita el 85% de las librerías españolas), según se indicó en el Forum Edita. Y lo que va 2025, ha crecido un 4,5 % en el primer semestre...”

“Más de tres cuartas partes de los libros se venden en papel y librerías, y, del total, el 90% se vende en papel. En 2024, el 77 % de los libros se vendió en librerías, dentro de un panorama donde además crecen los audiolibros y los libros electrónicos, que, de forma conjunta, suponen el 7 % de las ventas del sector”, ha señalado Jesús Badenes.

“Desde la pandemia, el mercado español del libro ha crecido un 49 %. Parecía que el papel estaba muerto y hoy está más vivo que nunca”, ha recalcado director del área de libros del Grupo Planeta, que también alude a al pulso entre la revolución tecnológica y el respeto a la autoría de quienes crean contenido.

“Ante la IA nuestra posición es muy clara, la defensa a ultranza de los derechos de protección intelectual, y esperamos de Europa una defensa firme de ello”.

Rueda de prensa, desde el Liceo, previa al fallo de #PremioPlaneta2025.🏆



Síguelo mañana en directo a través de nuestra web y todas nuestras redes. @edit_planeta pic.twitter.com/zvQ54mMniu — PlanetadeLibros (@Planetadelibros) October 14, 2025

Redes y medios tracicionales

Y en cuanto al repunte de la lectura entre público joven, Badenes opina que “los mecanismos de las redes sociales y Tiktok han sido clave para que crezca la lectura entre los jóvenes al complementarse con la labor de los medios de comunicación tradicionales”.

De hecho, este miércoles, pasadas las 23 horas, tanto prensa impresa, como de papel, radio, tele, redes u otras plataformas, se harán eco del fallo de la edición número 74 del Premio Planeta de Novela.

Jurado

La novela ganadora del Premio Planeta de este año 2025 saldrá de la decisión conjunta que haga entre las diez propuestas finalistas un jurado formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López (directora de Editorial Planeta y secretaria con voto de este elenco), si bien, Eslava Galán y Blecua no estuvieron en la rueda de prensa por respectivos percances de salud, si bien “siguieron de forma telemática el acto”.

Según Gabas, entre la tanda de diez novelas aspirantes al Premio Planeta de 2025 “prima una reflexión sobre la sociedad actual y las preocupaciones de hoy día” y, añade: “Y noto que se alude mucho a una necesidad de refundación a nivel social y colectiva que yo considero muy necesaria”.