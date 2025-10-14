Susana Fortes, finalista del Planeta: «La gala del Premio Planeta casi asusta por su eco mediático»

En la historia de las letras de Galicia han ganado el Premio Planeta de Novela (instaurado en 1952) Fernando Bermúdez de Castro (Pasos sin huellas, 1958), Gonzalo Torrente Ballester (Filomeno, a mi pesar, 1988), la gallega de adopción temporal Soledad Puértolas (Queda la noche, 1989), Camilo José Cela (La cruz de San Andrés, 1994), la bilbaíno-ourensana Espido Freire (Melocotones helados, 1999), la donostiarra de raíces gallegas Dolores Redondo (Todo esto te daré, 2016), la madrileño-gallega Sonsoles Ónega (Las hijas de la criada, 2023)...

Y a nivel de finalistas (hoy dotado con 200.000 €) cabe citar en 2014 a Pilar Eyre (con Mi color favorito es verte), catalana con querencia gallega igual que lo es Boris Izaguirre, autor que rozó el Planeta de 2007 con Villa Diamante, igual que la lucense Marta Rivera de la Cruz en 2006 (con En tiempo de prodigios) y la escritora pontevedresa Susana Fortes, fue finalista del Premio Planeta de Novela por El amante albanés, en 2003. «Este año no estaré en la gala de Barcelona de este miércoles porque me coincide con un encuentro de escritoras en Galicia, así que me quedaré unos días en Galicia», comenta a EL CORREO GALLEGO en alusión a esa cita literaria de este reciente lunes en Pontevedra, su ciudad nata para celebrar el Día de las Escritoras junto a María Oruña y Arantza Portabales, entre más protagonistas como cierre del programa Mulleres de Palabra(s) que organizó la Deputación de Pontevedra, tertulia conducida por Susana Pedreira.

Quinielas de un día especial

¿Qué imagen tenía del Premio Planeta de Novela antes de ser finalista en aquel 2003?

El Planeta, como te puedes imaginar, era un sueño. En aquel momento era el galardón mejor dotado del mundo y creo que sigue siéndolo. Siempre suele haber rumores en las quinielas previas, pero yo preferí no creérmelo. Una táctica preventiva bastante eficaz para después no llevarse chascos. Lo premios cuando te los dan, sólo hay que intentar merecerlos.

¿Cómo fue aquella noche?

Un compañero me dijo que más de una persona galardonada llegó a sufrir mareos tras la recepción fruto de tanta gente, medios, expectación... Fue una noche muy emocionante de la que sólo recuerdo ráfagas entre los flashes. Saltar de un escenario a un plató, fotos, cámaras, rueda de prensa… Recuerdo sobre todo las llamadas de teléfono a casa, las felicitaciones que me iban llegando de Galicia. Yo sólo estaba preocupada por no toser, porque cuando me pongo nerviosa toso y monto un número. Pero creo que aguanté el tipo bastante bien. Recuerdo especialmente un brindis con champán francés, de madrugada, ya relajada, en petit comité con mi agente y unos pocos amigos. Ese fue el minuto de oro.

Así es el ambiente

¿Cómo describiría el ambiente? Es uno de los eventos culturales más importantes del año...

Desde fuera, parece el gran foro literario pero también un evento tan grande que asusta por su eco mediático. Para mí es una de las citas más elegantes y efervescentes del otoño. Es verdad que están todas las televisiones y medios y eso puede resultar un poco apabullante. Pero después ves a amigos que a lo mejor no ves en todo el año, la gente se pone guapa, está de buen humor, hay reencuentros, azares, glamour, una especie de atmósfera centelleante…

¿En qué aspectos le cambió a nivel personal y/o profesional?

Sus giras se citan como ejemplo de buena promoción pero varias autoras y autores dicen que es tan bonito como cansado... Sí, yo tuve mucha suerte con mi compañero de reparto, el añorado escritor chileno Antonio Skármeta. Tuvimos mucha complicidad y eso hizo más fácil y divertida la gira. Pero la verdad es que son tres meses de no parar. Yo que ya soy flaca, llegué a perder cuatro kilos.

A la izquierda, Susana Fortes, en el coloquio promovido por la Deputación de Pontevedra este lunes con Portabales y Oruña, conducido por Susana Pedreira. / Gustavo Santos (FDV)

Prensa, literatura y... Compostela

¿Qué tal convive bien su dualidad articulista/ escritora?

Un autor me dijo una vez que si le salía una buena idea en una columna que fuera novelesca, la guardaba en borradores y hacía una nueva columna... No sé en mi caso no interfieren. Tengo los dos campos bien delimitados. Aunque es verdad que algunas de las novelas que más alegrías me han dado como Quattrocento y Esperando a Robert Capa surgieron a partir de una noticia de prensa.

Le hablo desde Santiago, ¿qué nexo mantiene con esta ciudad?

Voy mucho. Siempre que puedo. Toda mi familia sigue viviendo en Galicia. Entre Santiago y Pontevedra. Cada vez que aterrizo en el aeropuerto de Lavacolla y me llega ese olor a fronda tan propio, siento que ya estoy en casa.

Leer un fragmento de la nueva novela de Susana Fortes, 'Solo un día más', editada por Planeta.