'Naturaleza muerta con guitarra'
Investigan la desaparición de un Picasso que salió de Madrid para exponerse en Granada
La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional el pasado 10 de octubre
EFE
La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso asegurado por 600.000 euros que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada para exponerse en el marco de una muestra, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.
Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre, la desaparición de esta pieza de arte se está investigando y, de momento, no se han producido detenciones.
Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.
Según ha adelantado el diario 'Ideal' de Granada, la pieza desaparecida es 'Naturaleza muerta con guitarra', que se almacenó junto al resto el 25 de septiembre para viajar en octubre y llegar a Granada capital el pasado día 6.
El Centro Cultural CajaGranada estrenó según lo previsto la exposición, diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre el siglo XVII y el XX.
La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres