Música
La Oreja de Van Gogh cuelga el cartel de 'todo vendido' en 9 conciertos y anuncia 8 nuevas fechas para su gira
Han agotado las localidades en Bilbao, en Madrid, en Murcia, en San Sebastián, en Valencia, en A Coruña, en Zaragoza, en Barcelona y en Pamplona y han anunciado nuevos conciertos en todas estas, menos en Valencia
EP
La Oreja de Van Gogh, que anunciaba oficialmente el pasado miércoles el regreso de su vocalista, Amaia Montero, casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara el grupo, ha colgado el cartel de 'todo vendido' en nueve de los conciertos de la nueva gira 'Tantas cosas que contar' y ha anunciado ocho fechas nuevas.
Así, han agotado las localidades en Bilbao, en Madrid, en Murcia, en San Sebastián, en Valencia, en A Coruña, en Zaragoza, en Barcelona y en Pamplona. Han anunciado nuevos conciertos en todas estas, menos en Valencia.
"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", señalaba la banda en un comunicado, un año después de anunciar en un escueto mensaje que Leire Martínez dejaba el proyecto.
Los conciertos con Montero serán "todo un viaje por sus grandes éxitos", según han recordado desde la promotora Get In. "Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", apuntaba la banda en el comunicado por la vuelta de Montero.
Pablo Benegas, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. La banda, que comienza un nuevo camino, le desea "todo lo mejor" hasta que vuelvan a encontrarse.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- El investigador de la USC Jorge Mira, sobre los beneficios del cambio horario para la rutina: 'El reloj no conoce estaciones
- Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión
- Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»