Steven Labrie (Il Divo): "Somos cuatro divos pero en el buen sentido de la palabra"

Cuando el productor musical Simon Cowell vio una actuación de Los Tres Tenores (Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y Josep Carreras) se le encendió la bombilla: ¿por qué no formar un cuarteto de cantantes líricos más jóvenes, con look más aparente, para realizar el crossover entre la clásica y el pop, la pópera? Durante dos años realizó cástings por todo el mundo para terminar reclutando al español Carlos Marín, el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard. El éxito fue absoluto: el cuarteto ha despachado hasta la fecha más de 35 millones de copias de sus álbumes, convirtiéndose en un auténtico fenómeno mundial. Desgraciadamente, Martín falleció en 2021, por complicaciones de la Covid-19. El texano Steven Labrie le sustituyó el año siguiente. En 2023, la nueva formación de Il Divo celebró sus veinte años de trayectoria con una gira mundial por grandes recintos y que ahora cuenta con un apéndice: Closer, otro tour, sí, pero en un formato muy diferente, más íntimo y personal, "bajo la tenue luz de las velas", anuncian. Actuarán el 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena (20.30 horas).

⁠¿Cómo es un concierto de Il Divo "más cerca", Closer, como se titula la gira? ¿Se gana mucho más la complicidad del público con esta estrategia?

Este espectáculo tiene una estructura diferente a la de los que hemos presentado en años anteriores, y el público nos acompaña en este viaje musical. Diseñamos este show para crear una conexión más cercana con nuestro público, para mostrar quiénes somos como grupo y también como individuos. En este concierto compartimos los mayores éxitos de Il Divo, y además, cada uno interpreta solos que reflejan nuestras raíces musicales y nuestra pasión por la música.

⁠¿Cómo han elegido el repertorio para estos conciertos? Dicen que las piezas seleccionadas muestran el lado más íntimo del cuarteto...

Pensamos mucho en los temas de Il Divo y en cuáles de ellos tienen un ambiente más íntimo. Aprovechamos la oportunidad de acercarnos al público con nuevos arreglos más personales, sin perder la esencia ni la grandiosidad que caracteriza a Il Divo, por supuesto. De hecho, hay momentos muy íntimos en el concierto, y utilizamos el escenario para transmitir plenamente esas emociones.

Después de tantos años lo que nos mantiene juntos es la amistad, el respeto y el amor por lo que hacemos

⁠¿Siguen teniendo que defenderse de la crítica y los aficionados a la música clásica, o ya les han dejado en paz?

La voz lírica es muy poderosa; toca directamente el corazón. Después de tantos años compartiendo nuestra música con el público de todo el mundo, hemos logrado nuestro lugar en la industria. Hacemos la música a nuestra manera, con un estilo propio y diferente. Lo que más nos importa es seguir compartiendo canciones que emocionen y que transmitan belleza al público.

⁠La palabra divo designa a un talento deslumbrante pero también, de alguna manera, ha quedado en inconsciente como una persona de difícil trato, caprichosa. ¿Cómo se llevan cuatro divos como ustedes para seguir en la brecha?

Es verdad que la palabra divo puede tener esas dos connotaciones, pero en nuestro caso, siempre hemos intentado quedarnos con la parte positiva: la dedicación al arte, la búsqueda constante de la excelencia y la pasión por la música. Somos cuatro personalidades distintas, venimos de países y formaciones diferentes, pero eso mismo nos ha enseñado a escucharnos, respetarnos y encontrar un equilibrio. Después de tantos años juntos, lo que realmente nos mantiene es la amistad, el respeto y el amor por lo que hacemos. Y claro, también el sentido del humor, que nunca falta en Il Divo.

⁠Una curiosidad: ¿sigue Il Divo en el Libro Guinness de los Records como "el proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia"?

Sí, en 2006 fuimos incluidos en el Libro Guinness de los Récords como "el proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia". No obstante, no tengo a mano una verificación pública reciente de que esa misma categoría siga activa o se haya actualizado. Lo que sí es indudable es que Guinness reconoció un récord propio para nosotros.

⁠Cuando uno ha vendido casi 40 millones de discos, ¿qué es lo que le queda por hacer, qué meta le queda?

Queremos seguir compartiendo música y experiencias bonitas por todo el mundo. También estamos colaborando con Isabel Pantoja y acabamos de anunciar un concierto que vamos a hacer con ella en Sevilla el 27 de junio. También nos gustaría seguir creando música y colaborando con más artistas. Por ahora tenemos una gira planeada en España, Estados Unidos, Japón y más proyectos.

⁠¿Les interesa la música popular actual? Difícil que Il Divo haga versiones de reguetón, pero quizás sí haya artistas de ahora mismo que les atraiga y con los que podrían colaborar o versionar, podrían citar alguno?

Es cierto, quizá no sea fácil imaginar a Il Divo haciendo una versión de reguetón, pero la música es un lenguaje universal, y siempre nos interesa lo que está ocurriendo en el mundo sonoro actual. Nos gusta mantenernos conectados con las nuevas tendencias, no para seguirlas, sino para entender cómo evoluciona la manera en que la gente siente y se expresa a través de la música. De todo se puede aprender algo. Si encontráramos una canción contemporánea con una historia, una melodía y una emoción que nos inspirara, no dudaríamos en hacerla nuestra, con el estilo y la elegancia que caracterizan a Il Divo.