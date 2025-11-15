'Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo

'Lux' ha superado las altas expectativas que generó la artista y ha batido (casi) todos los récords en su primera semana de vida, catapultando a Rosalía -que ya acumula 35 millones de oyentes mensuales en Spotify- como una de las artistas más escuchadas a nivel internacional. El éxito de su cuarto disco fue instantáneo, colocando 12 de las 15 canciones en el 'Top Global' en las primeras 24 horas y convirtiéndose en el álbum de una artista hispanohablante más reproducido del mundo en un solo día: logró 42,1 millones de escuchas en su primera jornada, superando los 35,7 de Karol G y su 'Mañana será bonito'.

Pero el éxito de su último lanzamiento no ha sido solo fugaz y continúa arrasando en todo el mundo. Una semana después, se puede comenzar a cuantificar la influencia de este último lanzamiento, que sigue opacando muchas listas de Spotify a nivel global. 'Lux' ha sido el álbum más escuchado a nivel mundial, que ha desbancado a Taylor Swift para ocupar el primer puesto del 'Top Global'. 'La Perla', una canción con muchos dardos a sus exparejas, es el tema que más ha calado a nivel global y ha logrado asentarse como la séptima canción más escuchada en el mundo durante esta última semana, aunque 'Berghain', 'La Reliquia y 'Sexo, violencia y llantas' también se mantienen en el '50 Top Global'.

Récords incontables

Rosalía no tiene competencia en España, donde ha colocado las 15 canciones en el 'Top 50' , pero su influencia va mucho más allá. La catalana, quien es la quinta artista más escuchada del mundo, estableció este viernes un nuevo récord al convertirse en la artista española con la mejor posición histórica en la lista oficial de álbumes del Reino Unido (UK Official Charts) al debutar en cuarto puesto con su nuevo álbum 'Lux'.

'Lux' posee ya incontables récords. Más allá de ser el disco de una hispanohablante más escuchado en un día y el álbum español más escuchado en Inglaterra, también puede presumir de ser la artista más reproducida en en Argentina, Chile, Bélgica o Portugal o de conseguir que 'Divinize' sea la primera canción en catalán que ha debutado en la historia de la lista 'Top 50 Global' de Spotify. El tema entró directo al puesto 14 del ranking mundial de la plataforma de 'streaming', con un total de 3.162.410 reproducciones en su primer día.

La cantante catalana ha arrasado en España, donde lidera los rankings de álbum, artista y canción más escuchada. Las quince canciones de 'Lux' aparecen entre las 17 más escuchadas del país, una lista en la que solo Daddy Yankee y Aitana han podido impedir un monopolio absoluto de Rosalía. Pero su éxito es todavía mayor en Barcelona, donde le pertenecen las 14 canciones más escuchadas, y solo 'Memória' ha quedado desplazada al 17º lugar.